Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

DreamCoreが新たな力を手に入れ、ゲーム開発の壁を取り払う

テクノロジー News

DreamCoreが新たな力を手に入れ、ゲーム開発の壁を取り払う
Dreamcoreゲーム開発自然言語
📆5/29/2026 1:49 AM
📰PRTIMES_JP
27 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 31% · Publisher: 51%

DreamCoreは「ゲームを「遊ぶもの」から「作るもの」、そして「作品を介して人とつながるもの」へ再定義する」というビジョンのもと、誰もが自然言語でゲームを作れるプラットフォームとして成長してきました。DreamCore SDKは、このビジョンを技術基盤から支える存在です。

DreamCoreは「ゲームを「遊ぶもの」から「作るもの」、そして「作品を介して人とつながるもの」へ再定義する」というビジョンのもと、誰もが 自然言語 でゲームを作れるプラットフォームとして成長してきました。

DreamCore SDKは、このビジョンを技術基盤から支える存在です。 これまで専門的な開発が必要だった機能を、生成されるすべてのゲームに自動で届けることで、誰もが本格的なゲーム体験を手軽に生み出せるようになります。 今回のグローバルスコアランキングを通じて、NEIGHBORはDreamCore SDKによるゲーム体験の拡張を、今後も継続してまいります。

「スコアランキングは、ゲームを「もう一回遊びたい」に変える、とても強い仕組みです。 でも本来、それを実装するにはサーバーやデータベースの専門知識が必要で、個人クリエイターには手が届きにくいものでした。 DreamCore SDKは、その壁を取り払う基盤として育ててきた技術です。 今回、そこに『ログイン不要で世界中の人とハイスコアを競えるグローバルランキング』という新しい力が加わりました。

生成されるすべてのゲームに、自動でこの機能が届く。 クリエイターは何もしなくていい。 日本の片隅で生まれた小さなゲームが、世界ランキングを通じて地球の裏側の誰かとつながる。 DreamCore SDKは、これからもすべてのゲームに新しい力を届け続けます

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PRTIMES_JP /  🏆 114. in JP

Dreamcore ゲーム開発 自然言語 AIエージェント グローバルスコアランキング

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

3週間で500本誕生 — AIゲーム生成プラットフォーム『DreamCore』β版が一般公開3週間で500本誕生 — AIゲーム生成プラットフォーム『DreamCore』β版が一般公開3週間で500本誕生 — AIゲーム生成プラットフォーム『DreamCore』β版が一般公開 株式会社NEIGHBORのプレスリリース
Read more »

テキスト入力のみで完成するAIゲーム生成プラットフォーム「DreamCore」、β版が一般公開…3週間で投稿数が500本を突破テキスト入力のみで完成するAIゲーム生成プラットフォーム「DreamCore」、β版が一般公開…3週間で投稿数が500本を突破NEIGHBORは、「5分生成×ブラウザ即時プレイ」の強みでUGCゲーム市場に参入します。
Read more »

DreamCore、Google最新AI「Gemini 3.5 Flash」を統合。独自AIエージェントの大型アップデートで、生成速度と高度なゲーム制作を両立DreamCore、Google最新AI「Gemini 3.5 Flash」を統合。独自AIエージェントの大型アップデートで、生成速度と高度なゲーム制作を両立株式会社NEIGHBORのプレスリリース（2026年5月22日 14時44分）DreamCore、Google最新AI「Gemini 3.5 Flash」を統合。独自AIエージェントの大型アップデートで、生成速度と高度なゲーム制作を両立
Read more »

DreamCore、写真からゲームをAI生成する新機能「ピクトミックス（Pictomix）」をリリース。1枚の写真が、みんなで遊べる体験に変わるDreamCore、写真からゲームをAI生成する新機能「ピクトミックス（Pictomix）」をリリース。1枚の写真が、みんなで遊べる体験に変わる株式会社NEIGHBORのプレスリリース（2026年5月26日 07時55分）DreamCore、写真からゲームをAI生成する新機能「ピクトミックス（Pictomix）」をリリース。1枚の写真が、みんなで遊べる体験に変わる
Read more »

DreamCore、生成ゲームを6言語に自動翻訳する機能を提供。日本語で作ったゲームが、世界の言語で即プレイ可能にDreamCore、生成ゲームを6言語に自動翻訳する機能を提供。日本語で作ったゲームが、世界の言語で即プレイ可能に株式会社NEIGHBORのプレスリリース（2026年5月28日 08時40分）DreamCore、生成ゲームを6言語に自動翻訳する機能を提供。日本語で作ったゲームが、世界の言語で即プレイ可能に
Read more »



Render Time: 2026-05-29 04:49:23