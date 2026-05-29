DreamCoreが新たな力を手に入れ、ゲーム開発の壁を取り払う

DreamCoreは「ゲームを「遊ぶもの」から「作るもの」、そして「作品を介して人とつながるもの」へ再定義する」というビジョンのもと、誰もが自然言語でゲームを作れるプラットフォームとして成長してきました。DreamCore SDKは、このビジョンを技術基盤から支える存在です。

DreamCoreは「ゲームを「遊ぶもの」から「作るもの」、そして「作品を介して人とつながるもの」へ再定義する」というビジョンのもと、誰もが 自然言語 でゲームを作れるプラットフォームとして成長してきました。

DreamCore SDKは、このビジョンを技術基盤から支える存在です。 これまで専門的な開発が必要だった機能を、生成されるすべてのゲームに自動で届けることで、誰もが本格的なゲーム体験を手軽に生み出せるようになります。 今回のグローバルスコアランキングを通じて、NEIGHBORはDreamCore SDKによるゲーム体験の拡張を、今後も継続してまいります。

「スコアランキングは、ゲームを「もう一回遊びたい」に変える、とても強い仕組みです。 でも本来、それを実装するにはサーバーやデータベースの専門知識が必要で、個人クリエイターには手が届きにくいものでした。 DreamCore SDKは、その壁を取り払う基盤として育ててきた技術です。 今回、そこに『ログイン不要で世界中の人とハイスコアを競えるグローバルランキング』という新しい力が加わりました。

生成されるすべてのゲームに、自動でこの機能が届く。 クリエイターは何もしなくていい。 日本の片隅で生まれた小さなゲームが、世界ランキングを通じて地球の裏側の誰かとつながる。 DreamCore SDKは、これからもすべてのゲームに新しい力を届け続けます





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Dreamcore ゲーム開発 自然言語 AIエージェント グローバルスコアランキング

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