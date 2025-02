Door Kickers 2: Task Force North がついに正式リリース！ キャンペーンモードや新要素が追加

KillHouse Gamesによる戦術シミュレーションゲーム、『Door Kickers 2: Task Force North』がPC(Steam)向けに正式リリースされました!バージョン1.0では、4年を超える早期アクセス期間を経て、キャンペーンモードや新装備、マップ、敵などが追加されています。日本語表示にも対応し、ファン待望のリリースとなりました。

開発者のKillHouse Gamesは2月10日に、『Door Kickers 2: Task Force North 』(以下、Door Kickers 2)を正式にリリースしました。対応プラットフォームはPC( Steam )です。バージョン1.

0では日本語表示に対応したほか、新たにキャンペーンモードなどが追加されました。\『Door Kickers 2』は、見下ろし視点の戦術シミュレーションゲームです。ソロプレイおよび最大4人協力プレイに対応しています。本作の舞台となるのは、中東をイメージした架空の国「ノウェラキ」です。プレイヤーは特殊部隊の指揮官となり、さまざまなミッションに挑戦します。隊員たちを育成しつつ装備を整え、部隊を強化していくのがゲームの目的となります。\本作では隊員一人一人に移動などの指示を出し、任務をこなしていくことになります。マップの地形は任務前から判明しているものの、敵の配置は原則として不明です。準備段階で移動ルートや突入タイミングなどを設定し、また手榴弾を使うタイミングなども指定します。スムーズなクリアリングができるように計画を練りつつ、任務中にも指示を出して不測の事態に対応していくのがポイントです。\武器としてはM4カービンやMP5、XM7といった実在の銃器らが登場します。さらに閃光手榴弾や暗視ゴーグル、扉を爆破できる貼付型爆薬といったガジェットも用意されています。また使用可能な部隊としては、アメリカ陸軍レンジャー・CIA・現地民兵によるSWATの3種類が存在します。部隊はそれぞれ使用可能な装備やアップグレードツリーが異なり、たとえばCIAは潜入を得意とするなど違った強みをもつようになっています。好みの部隊を指揮して、掃討や人質救出といったさまざまな任務をこなしていくのがこのゲームの醍醐醐味です。\本作は2020年11月よりSteamにて早期アクセス配信が開始されていました。Steamユーザーレビューでは、本稿執筆時点で約8100件中95%が好評とする「圧倒的に好評」ステータスを獲得しています。手強い難易度ながらも、計画を立てて任務をこなしていく、戦術的で緊張感のあるゲームプレイなどが好評を得ています。また前作経験者からも、基本システムを引き継ぎつつ、装備の種類や指示の細かさなどさまざまな点が前作よりパワーアップしているとして、評価する声が寄せられています。 \そんな『Door Kickers 2』が4年を超える早期アクセス期間を経て、ついに正式リリースされました。バージョン1.0では、まずキャンペーンモードが追加されています。キャンペーンモードでは複数のマップに連続して挑戦することになり、隊員の疲労といった要素が存在します。うまくローテーションさせながら任務をこなしていく必要があるのです。 \そのほか、部隊全体を強化できる戦闘教義(ドクトリン)が拡充され、また新装備やマップ、敵の種類などが追加されました。また実績の実装や日本語表示への対応などもおこなわれました。変更は多岐に渡るため、アップデートの詳細についてはSteamの本作公式ニュース(英語)を参照してほしいです。\また正式リリースを受けて、本作のプレイヤー数も大きく増加しました。Steamの同時接続プレイヤー数は直近のピークで約4800人を記録しており、これまでのピークだった約1000人を大きく超える賑わいを見せています(SteamDB)。本作は2023年に、正式リリースに向けた開発に取り組んでいることが開発元より伝えられ、キャンペーンモードの実装などが予告されていました。しかし想定より開発に時間がかかっているとして1年ほど続報がない状態が続くなど、ファンからは進捗を心配する声もあがっていました。そうして今回ついに待望の正式リリースを迎え、ファンたちも盛り上がりを見せているようです。開発元は正式リリース後も本作の開発を続けるとしており、今後のさらなる盛り上がりも期待されるところです。\『Door Kickers 2: Task Force North』はPC(Steam)向けに配信中だ。ゲーム内は日本語表示に対応している。また現在リリース記念セールがおこなわれており、2月18日まで定価の10%オフとなる税込2520円で購入可能だ





AUTOMATONJapan / 🏆 74. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

DOOR KICKERS 2 TASK FORCE NORTH KILLHOUSE GAMES PCゲーム STEAM 戦術シミュレーション 早期アクセス 正式リリース キャンペーンモード 日本語表示

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Door Kickers 2: Task Force North が2月10日に正式リリース見下ろし視点の戦術シミュレーションゲーム「Door Kickers 2: Task Force North」が、2月10日に正式リリースされます。現在早期アクセス配信中の本作は、ソロプレイと最大4人協力プレイに対応し、中東をイメージした架空の国「ノウェラキ」を舞台に、さまざまな任務に挑戦します。

続きを読む »

Door Kickers 2: Task Force NorthDoor Kickers 2: Task Force North is a tactical FPS game that will launch for PC and consoles in 2025. The game will be available on December 2025.

続きを読む »

対テロ特殊部隊を描く『Door Kickers 2』が正式リリース―日本語にも対応した“圧倒的に好評”タクティカルシムRPGとADVが好きなフリーのゲームライター。同人ノベルゲームは昔から追っているのでそこそこ詳しい。面白ければジャンル問わずなんでもプレイするのが信条。

続きを読む »

ChatGPT 新機能でタスク設定可能にベータ版リリースOpenAIはChatGPTに、定期的なアクションや特定の時刻のリマインダーを設定できる「Task(タスク)」機能のベータ版を追加しました。毎週のニュース概要や天気予報などを知らせる、パスポート有効期限の6カ月前のリマインド、毎日午後6時のジョークを教えてもらうなど、様々な設定が可能です。ベータ版はまずPlus、Team、Proユーザー向けに提供され、最終的には全アカウントで利用できるようになる予定です。

続きを読む »

『ドンキーコング リターンズ HD』発売記念!バナナを求めて大暴れ「スーパードンキーコング」シリーズの歴史を振り返ろうマーダーミステリー『探偵シド・アップダイク』シリーズを制作しているシナリオライター。思い出の一本は『風のクロノア door to phantomile』。

続きを読む »

ジムニーにGクラスを宿すカスタムカー「G62L-5 door model-」大阪のAERO OVERが、現行ジムニーの5ドアボディをベースにメルセデス・ベンツGクラスを彷彿とさせるカスタムカー「G62L -5 door model-」を製作。驚きのデザインと高い完成度のボディパーツで、ジムニーのイメージを格段に引き上げている。

続きを読む »