Diane Launches New Series 'Silky Shine' with Positive Attitude and New Scent Technology

Diane, the brand, launches a new series, 'Silky Shine,' with a positive attitude and a new scent technology. The new line focuses on lock-in scent technology, using a unique scent ingredient that can be locked in inside the hair, providing a long-lasting scent experience.

「わたしの新章が、はじまる。 」篇を2026年6月1日(月)より、テレビCMおよびデジタルにて放映開始いたします。 ブランド新CM「わたしの新章が、はじまる。 」篇では、仕事もプライベートも全力で向き合いながらも、自分らしく毎日を楽しむ女性の姿を描いています。

日々を過ごす中で、嬉しいこともあれば落ち込んでしまうこともある。 目まぐるしく変化する毎日の中でも、気持ちを切り替えながら前を向いて進んでいくーー。 そんなポジティブで芯の強い女性を小芝さんに表現していただいています。 6月1日より発売するダイアンの新シリーズ「シルキーシャイン」は、「シャンプーの香りが、夕方まで続いたらいいのに——」そんな想いから生まれた、ダイアンパーフェクトビューティーの新ライン。

本シリーズでは、香りを髪に閉じ込める新技術「LOCKSCENT™（ロックセント）テクノロジー＊」を採用した香料を、日本で初めてヘアケアアイテムに使用しました。 香り成分が毛髪内部にとどまることで、ふとした瞬間に心地よい香りがふんわりと広がり、長時間持続します。 さらに、オーガニックアルガンオイル＊1やシルキーケラチン＊2、「ゴールデンシルクペプチド＊3」「セラミド＊4」を配合した“シルキーシャイン処方”を採用。 ダメージ髪にうるおいを与え、シルクのようなツヤとなめらかな指通りへ導きます。

また、ドライシャンプー新CM「シュッとしていきましょう。 」篇では、車を停めるシーンから始まります。 考え事をし、車を降りて、取り出したのはドライシャンプー。 深呼吸してドライシャンプーをシューっと噴射して瞬時＊5にリフレッシュし、気持ちを切り替えます。

いつでもどこでもすっきりサラサラにしてくれるドライシャンプーが気分を切り替えるスイッチとなり、『うまくいかないこともあるけれど、ポジティブに切り替えて日々を前向きに過ごしていこう』というメッセージが込められたCMが完成しました。 ※この技術は、日本ではダイアンパーフェクトビューティーが初めて採用しました。 ＊1 アルガニアスピノサ核油(保湿成分) ＊2 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、加水分解ケラチン(羊毛・羽毛)、ケラチン(羊毛)（補修成分） ＊3 加水分解シルク(補修成分) ＊4 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP(全て保湿成分





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Diane Silky Shine Series New Scent Technology 'LOCKSCENT™' Positive Attitude Positivity Lock-In Scent Technology

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