Diamond Foundryは、AIチップの熱問題解決を目的に世界初の直径200mm単結晶ダイヤモンドウェハの製造に成功した。ダイヤモンドは銅の5倍以上の熱伝導率を持ち、電気を通さない性質があるため半導体冷却に最適とされている。今回の成果は25年以上の研究開発と第8世代結晶成長装置による生産能力の大幅向上を背景に実現され、既存のシリコン技術を活かした効率的な冷却ソリューションとして注目を集めている。

Diamond Foundry creates world's first 200mm single-crystal diamond wafer — massive gem aims to solve AI chip cooling crisis, envisioned as a cooling material for semiconductors | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/pc-components/cooling/diamond-foundry-creates-worlds-first-200mm-single-crystal-diamond-wafer-massive-gem-aims-to-solve-ai-chip-cooling-crisis-envisioned-as-a-cooling-material-for-semiconductors ダイヤモンドは銅の5倍以上という非常に高い 熱伝導率 を持つ一方で、電気を通しにくいという性質を備えています。

特に、複数の小さな結晶が集まってできた多結晶ダイヤモンドではなく、原子が全体にわたって規則正しく配列した単結晶ダイヤモンドは、結晶同士の境界による熱伝導の妨げがないため、半導体の冷却材料として有望視されています。 この構造では、演算処理を担うトランジスタは引き続きシリコンで作られます。 チップ全体をダイヤモンド製の半導体に置き換える必要がなく、既存のシリコン半導体技術を活用しながら冷却性能を高められる点が特徴です。 さらに、ダイヤモンドの表面に冷却液を噴射するジェット冷却を組み合わせる構想も示されています。

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大面積の単結晶ダイヤモンドを製造するための研究は1990年代後半から行われており、2022年にはドイツのアウクスブルクの研究チームがDiamond Foundryに合流しました。 そして、2023年に直径100mmを達成し、2026年には直径200mmまで大型化することに成功しています。

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今回の直径200mmという成果は、25年以上にわたる研究開発の積み重ねによって実現したものです。 2014年に使用していた第2世代の結晶成長装置では、装置1台当たりの生産能力が月間180カラットで、1カラットのダイヤモンドを製造するのに250kWhの電力を消費していました。 第8世代では月間3700カラットと生産能力が約20倍に向上した一方、1カラット当たりの消費電力量は12kWhと約20分の1に減少しています。