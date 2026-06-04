DigiKeyが29の栄えある賞を受賞

DigiKeyは2026 EDS Leadership Summitでサプライヤパートナーから29の栄えある賞を受賞しました。 DigiKeyのグローバルビジネス開発担当副社長のMike Slaterは「大切なサプライヤパートナー各社から栄えある賞を授与されたことを光栄に思います」と述べ、さらに「業界をリードするDigiKeyのウェブサイト、迅速な配送を可能にする幅広い在庫品、データに基づく在庫と製品の判断、ローカリゼーション、カスタマーサービスがパートナー各社に高く評価された結果であるものと認識しております。これらの卓越した企業と協力することにより、DigiKeyはスピーディな開発に必要とされる革新的な製品とツールが世界中のエンジニア、設計者、メイカーの皆様に確実に届くよう尽力しています。

世界をリードする 電子部品 & 自動化 関連製品のグローバルディストリビュータのDigiKeyは、5月18日～22日にラスベガスで開催された2026 EDS Leadership Summitで サプライヤパートナー から29の栄えある賞を受賞したと発表しました。

DigiKeyのグローバルビジネス開発担当副社長のMike Slaterは「大切なサプライヤパートナー各社から栄えある賞を授与されたことを光栄に思います」と述べ、さらに「業界をリードするDigiKeyのウェブサイト、迅速な配送を可能にする幅広い在庫品、データに基づく在庫と製品の判断、ローカリゼーション、カスタマーサービスがパートナー各社に高く評価された結果であるものと認識しております。 これらの卓越した企業と協力することにより、DigiKeyはスピーディな開発に必要とされる革新的な製品とツールが世界中のエンジニア、設計者、メイカーの皆様に確実に届くよう尽力しています」と語りました。

の2025年「年間最優秀ディストリビュータ賞（2025 Distributor of the Year）」の「南北アメリカのエグゼクティブパートナーシップ賞（Americas Executive Partnership）」（受賞者：Josh Knott）・の2025年「マイルストーン売上実績賞（2025 Milestone Sales Achievement）」の2025年「年間最優秀eコマースディストリビュータ賞（2025 e-Commerce Distributor of the Year）」の2025年「年間最優秀ディストリビュータ賞（2025 Distributor of the Year）」の「パートナーシップ締結40周年（40 Year Partnership Anniversary）」の2025年「年間最優秀ディストリビュータ賞（2025 Distributor of the Year）」の2025年「顧客数増加優秀賞（2025 Customer Growth Excellence Award）」の2025年「南北アメリカeカタログ年間最優秀ディストリビュータ賞（2025 Americas (AME) E-Catalog Distributor of the Year ）」の2025年「年間最優秀ディストリビュータ賞（2025 Distributor of the Year）」の2025年度「卓越した成長賞（2025 Exceptional Growth for FY 2025）」の2025年「年間最優秀ディストリビュータ賞（2025 Distributor of the Year）」の「10年間にわたる卓越した実績とパートナーシップを称える賞（Ten Years of Excellence and Partnership Recognition）」の2025年「年間最優秀半導体ディストリビュータ賞（2025 Semiconductor Distributor of the Year）」 DigiKeyは過去1年間に100,000点以上の製品を追加し、迅速な出荷が可能な在庫製品を大幅に拡充しました。2025年にはコアビジネス、マーケットプレイス、「フルフィルメント by DigiKey」プログラム全般で、合計160万点以上の新製品と364社の新規サプライヤを追加しました。

DigiKeyは、他のどの電子部品ディストリビュータよりも多くの新製品（NPI）を取り揃えており、お客様が市場で最も新しく革新的な製品を採用して設計できるようサポートしています。 DigiKeyは5月21日（木）に好評のEDS Business Update Breakfastを主催し、業界で活躍する1,000人近くのゲストが参加しました。

DigiKeyのCEOを務めるDave DohertyとSlaterが市場動向について語り、過去1年間で顧客数、受注量、設計案件数が過去最高となり、全地域で2桁の収益増を実現したことを明らかにしました。 また、このセッションでは堅調な市況について言及され、DigiKeyがパートナーの事業展開の加速と今後の成長に向けた規模拡大を支援するため、デジタル統合への継続投資を行っていることが紹介されました。 さらに、DohertyとSlaterはDigiKeyの在庫投資戦略や外国貿易地域（FTZ）支援についても詳しく説明しました





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