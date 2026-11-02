DigixArt Fanise氏、自動生成型ロードトリップゲーム開発の技法と重厚テーマの難しさ

DigixArt創設者Fanise氏は、Road 96やTides of Tomorrowの設計思想を明らかにし、自動生成技術とシリアスなテーマを扱う際の課題について語った。

DigixArt創設者でクリエイティブディレクターの Fanise 氏は、同スタジオが手掛けた2つの代表的な作品、2021年にリリースされた「 Road 96 」と2026年に発売予定の「Tides of Tomorrow」の制作背景について語った。

Fanise氏は長年Ubisoftに在籍し、同社において「Valiant Hearts: The Great War」といった小規模だが質の高い企画を手がけてきた経験を持つ。この際の知見を基に、自分たちのスタジオで同じ規模感の作品を作り上げたいという想いから、2015年に南フランスでDigixArtを設立し、これまでに4本のゲームを世に送り出してきた。

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自動生成技術による無限の物語

これらの作品の特徴は、プレイヤーが選択肢を選ぶたびにシナリオが枝分かれする従来のノベルゲームとは一線を画している点にある。DigixArtが採用しているのは、多数用意されたシーンや場面をゲームシステムが自動で組み合わせて並べ替える方式だ。これにより、開始地点や次に訪れる展開は、開発側であっても実際にプレイするまで誰にも予測できない状態が実現している。

物語の舞台となる国々はすべて架空のものであり、旅のルートさえもプレイのたびにシステムによって再構成される。結果として、一人ひとりのプレイヤーが全く異なる物語を体験することになる。プレイヤーからは、好きな配信者の実況プレイ動画を見た後でも、自分自身で独自の旅を始めたいという意欲が高まり、プレイしたくなるという肯定的な反応が多く寄せられているという。

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テスト環境とクリエイティブディレクション

Fanise氏は、内部テストの在り方についても重要な指針を示した。テスターに対しては、良いところよりも気に入らない点を指摘してほしい、ゲームを激しく批判してほしいと依頼している。自宅でくつろいでいるようなリラックスした状態で、遠慮なく本音を言える環境を整えることが、ゲームの品質を高める上での肝要だと考えているのだ。

また、クリエイティブディレクターがテスト担当者の役割を他者に委譲しすぎるのは望ましくないとしている。チーム全体のメンバーがプロジェクトに関心を持ってもらうため、担当したレベルのテスト結果を直接確認するよう指示することもある。しかし、一部の担当者たちは、自分の作業が否定されたように感じないようにと、感想を和らげて報告してしまう傾向があるという。

重厚なテーマと市場の現状

開発における内的要因の一つとして、Fanise氏は重いテーマを扱うことに関連する難しさを挙げた。他のスタジオも自分たちと同様に意味のある題材を扱いたいと考えていることは理解できるという前置きをした上で、現在の市場環境の変化を指摘した。

2014年にリリースされた「Valiant Hearts: The Great War」から12年が経過したが、同作のようにシリアスなテーマを扱ったゲームは、プレイヤーを集めることが以前よりも難しくなっているという。会場では「Valiant Hearts: The Great War」の映像が紹介され、楽しい場面も多く盛り込まれていたとはいえ、決して明るい雰囲気だけのゲームではなかったことが思い出された。

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2014年の当時は、そのようなアプローチで大きな成功を収めることができた。しかし、現在のゲーム市場において、同じような種類のゲームを何百万本という単位で販売するのは非常に困難であるというのがFanise氏の分析だ。技術の進化やプレイヤーの多様化に伴い、重厚なテーマを扱う際のコミュニケーション方法や受け止め方も変化しているため、開発側も新たな工夫が求められている。

ライセンスと開発環境の整備

「Road 96」はDigixArt Entertainment SASによって開発され、Koch Media GmbHやMerge Games Ltdによって出版された。本作はUnityエンジンを使用して制作されており、その技術的な基盤の上に、独自性の高いインタラクティブな体験が構築されている。また、「Tides of Tomorrow」も同様にDigixArt Entertainment SASが開発し、THQ Nordic GmbHによって出版される予定である。

これらのタイトルは、単なるエンターテインメント製品としてだけでなく、開発チームの哲学や技術的な挑戦の結晶でもある。Fanise氏のリーダーシップの下、DigixArtは独自の開発手法を確立し、ゲーム業界において重要なポジションを築き上げつつある。今後の新作の発売と、その展開に注目が集まっている。