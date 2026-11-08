DeNA戸柱恭孝が海外FA権行使 残留交渉も

DeNAのベテラン捕手、戸柱恭孝選手が8日、海外FA権を行使することを正式に表明した。球団は残留を強く望み、継続的な交渉を進める方針。

横浜DeNAベイスターズの 戸柱恭孝 捕手（36）は8日、昨季に取得した 海外FA （フリーエージェント）権を行使することを正式に表明した。神奈川県の横須賀市内にある球団施設を訪れ、関係者に申請書類を提出した。

戸柱捕手のFA宣言と心境

戸柱恭孝選手は報道陣に対し、この決断に至るまでの経緯を明かした。彼自身、「簡単な決断ではなかったですし、時間がかかった」と語り、長い葛藤を経て下した結論であることを示した。さらに、「今日話せることは、フリーエージェントの書面を球団に提出させてもらいましたということです」と、正式な手続きが完了したことを強調した。

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2023年のオフ期間中に4年契約を結び、2024年シーズンが契約の3年目にあたるベテラン捕手である。今後の契約については、内容を見直すことができるオプトアウトの条項が付与されていたことが注目を集めていた。

球団側の反応と残留交渉

球団側も戸柱恭孝選手のFA宣言に対して、強い遺憾の意を示しつつも、残留への可能性に言及している。戸柱選手自身は、宣言残留の可能性について「それも、これからしっかり話していきたい」と述べており、チーム内での議論を続ける意向を示した。

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来季でプロ12年目を迎える戸柱恭孝選手は、球団から経験に裏付けされたリードやインサイドワークといったプレー面での貢献を高く評価している。さらに、若手選手への声かけなど、チーム全体への献身的な姿勢も重要な戦力として認められている。

木村球団社長兼チーム統括本部長もこの日、同施設で報道陣に対応した。戸柱恭孝選手について「我々にとって必要な戦力だと思う」と断じ、宣言残留の可能性がないわけではないと聞き及んでいると説明した。木村社長は、率直に残ってほしいという思いが強く、残留に向けた残留交渉を全力で進めると述べた。

過去11年で初となるFA宣言

DeNA球団において、FA宣言を行う選手が出るのは2011年以来、11年ぶりのこととなった。2011年当時は12人がFAを宣言しており、その内訳には大きな動きがあった。川崎宗則選手、和田一浩選手、岩隈久志選手がメジャーリーグへの移籍を果たした。

国内他球団への移籍については、村田真一選手と杉内俊哉選手が巨人へ移籍するなど、計10人が新天地を得ている。一方、新井貴浩選手と篠原拓也選手はFA宣言後、いずれも球団残留という結果となった。

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歴史的な数字と今後の展望

DeNAの歴史におけるFA宣言人数の最多記録は、1994年の16人である。当時の内訳は、6人が他球団へ移籍し、10人が残留するという状況だった。戸柱恭孝選手の今回の動きが、どのような形で球団の将来に繋がるか注目が集まっている。

球団は引き続き、戸柱恭孝選手との残留交渉を続けていく方針だ。海外FA権を行使する決定が、選手個人およびチーム全体にとってどのような意味を持つのか、今後の契約交渉の行話が鍵を握ることになる。