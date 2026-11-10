DeNA嶺井翼が5年ぶり復帰 ソフトバンク在籍4年の総括と誓い

DeNA嶺井翼がソフトバンクから5年ぶりに古巣へ復帰。1軍出場機会なしのまま古巣へ戻ることになった背景と、ソフトバンク時代のエピソード、そしてベイスターズでの活躍への意気込みを解説。

DeNAベイスターズは、 ソフトバンクホークス から 嶺井翼 選手を5年ぶりに復帰させたと発表した。嶺井選手は2011年に亜細亜大学からドラフト3位でDeNAに入団し、2022年のオフに 国内FA権 を行使してソフトバンクへ移籍していた。今季は1軍出場機会がないまま、古巣であるDeNAへ戻る形となった。

ドラフト3位入団からFA移籍までの経緯

嶺井翼選手のプロキャリアは、亜細亜大学卒業後の2011年に始まった。DeNAは当时、亜細亜大の嶺井選手をドラフト3位で指名し、入団させた。その後、選手は8年間にわたりDeNAに所属し、2022年のシーズン終了後に国内FA権を行使した。

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FA権を行使した際、嶺井選手はソフトバンクホークスへ移籍した。DeNA時代は13年間在籍し、ソフトバンク時代には4年間プレーした。この間の通算出場試合数は、ソフトバンク在籍期間中に111試合に起用された実績がある。

今季の成績と1軍出場機会の欠如

ソフトバンク移籍後、嶺井選手は4年間で合計111試合に出場し、チームに貢献してきた。しかし、今シーズンは怪我や競争の激化などにより、1軍での出場機会が完全に欠如した状況が続いた。

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1軍での出場はないものの、2軍戦では積極的にプレーした。2軍での通算成績は、57試合に出場し、打率は1割8分3厘を記録した。本塁打は1本、打点は11個をマークした。この成績は、今後の復帰後における役割を左右する重要なデータとなる。

ソフトバンク在籍時のエピソードと感謝の意

嶺井翼選手は球団を通じて、ソフトバンク時代を振り返り、選手、監督、コーチ、スタッフのすべてがレベルが高く、優しく接してくれたことに感謝を示した。在籍4年間は充実した時間だったと語っている。特に、移籍1年目のクライマックスシリーズで、千葉ロッテマリーンズ戦にて逆転サヨナラ負けを喫した試合は、強い悔しさを覚えた記憶として残っている。

その試合を機に、チームの力になれなかった悔しさから、自身のレベルアップの必要性を強く感じたという。ソフトバンクのファンからは、出場機会が少なかったにもかかわらず温かい声援を送られたことに深く感謝し、「短い間でしたが、本当にありがとうございました」とメッセージを伝えている。

古巣DeNAでの誓いと今後の活躍への期待

5年ぶりにDeNAベイスターズへ復帰することになった嶺井翼選手は、日本シリーズを通じてチームの団結力や勢いがさらに増したと感じている。ソフトバンクで成長した自分自身を見せつけ、これからはベイスターズの勝利に貢献するために全力を尽くすと誓った。古巣での再起は、選手としての成熟度を試される重要な転機となる。