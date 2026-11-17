DeNAの小園健太投手が戦力外通告を受け、SNSで現役続行を表明した。松川晃太郎選手との高校時代バッテリー復活に期待が集まっている。

DeNAの投手、 小園健太 選手が 戦力外通告 を受けた後、SNSを更新し現役続行への強い決意を示した。小園選手は、中学時代からバッテリーを組んだ 市和歌山高校 の先輩、 松川晃太郎 選手との再集結を期待する声が高まっている。

DeNA小園健太のキャリアと故障歴

小園健太選手は、市和歌山高校時代に最速152キロの速球を記録し、風間選手（元ソフトバンク）や森木選手（元阪神）とともに「高校BIG3」として注目を集めた。2021年度のドラフト会議では、DeNAと阪神の競合の末、1位でDeNAへの入団が決定した。

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DeNAでは、三浦監督が背負っていた背番号「18」を継ぎ、大きな期待を持ってプロ生活をスタートさせた。しかし、2024年には右肋骨疲労骨折に見舞われ、初勝利を挙げた2025年も右肩痛などの故障に悩まされることとなった。

今季の実績と戦力外通告後のコメント

今季は1軍登板はなく、2軍で主にリリーフとして25試合に登板した。その成績は3勝4セーブ、防御率3.83であった。1軍通算では5年間で登板2試合、1勝1敗、防御率9.39という結果に終わった。

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戦力外通告を受けた後、小園選手はSNSを更新し「まだまだ野球を続けていきたいという気持ちは強くあります。これからも自分らしく、野球と向き合い、前を向いて進んでいきたいと思います」と現役続行への強い思いをつづった。

高校バッテリー復活の可能性と歴史的背景

2021年度のドラフトでは、同じ市和歌山高校的後輩である松川晃太郎選手をロッテが1位で指名した。これにより、史上初の同一高校バッテリーの1位指名という記録が誕生した。獲得が実現すれば、中学時代からバッテリーを組んだ2人が、6年ぶりに同じチームでプレーすることになる。

小園健太選手の人物データ

小園健太選手は2003年4月9日生まれ、大阪府出身で23歳。身長185センチ、体重90キロの右投げ右打ちの投手である。市和歌山高校3年春の甲子園出場歴を持ち、2025年7月3日の中日戦でプロ初勝利を挙げた経験がある。