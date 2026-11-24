DeNAの今永昇太投手がシカゴ・カブスへ移籍。最大総額8000万ドルの大型契約で、100年ぶりの世界一経験がある古豪でエース級として期待される。

DeNAの 今永昇太 投手が、 メジャーリーグ 移籍先を シカゴ・カブス と正式に決めた。この移籍により、今永は最大で5年総額8000万ドル、約116億円の大型契約を結ぶことになった。これは メジャーリーグ における大規模な補強であり、今永のキャリアにとって重要な転機となる。同リーグの 鈴木誠也 外野手が所属するカブスへの加入は、日本球界からの大型移籍例としても注目されている。

100年ぶりの栄光を持つ古豪カブスの動向

シカゴ・カブスは1876年にナショナルリーグ創設時に加盟した歴史ある人気球団である。チームは1900年代初期に黄金時代を築き、2007年と2008年に2年連続で世界一を獲得した栄華を誇っていた。しかし、その後は長らくワールドシリーズ制覇から遠ざかり、2016年に108年ぶりの世界一を果たすまで大きなタイトルから遠のいていた。その後、2020年に地区優勝を達成するも、エースのダルビッシュ有投手ら主力選手を大量放出するチーム再建に着手。昨年は2位へと躍進し、今年は「勝負の1年」と位置付けて再浮上に燃えている。

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奪三振力を持つ投手獲得へ監督が策定

カブスは昨年からクレイグ・カウンセル監督を招聘し、新たな戦略を推進している。特に先発投手陣の手薄さを課題としており、バッターから三振を奪える投手の獲得を強く望んでいた。昨年のセ・リーグ奪三振王のタイトルを獲得していた今永昇太投手に白羽の矢が立った。カブスは今永をエースのジャスティン・スティール、ジェイムソン・タイオンに次ぐ先発3番手として期待しており、先発ローテーションの質を高める役割を担わせる考えだ。今永の高い奪三振能力が、チームの投手陣に大きな威力を発揮することが見込まれている。

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リグレーフィールドでの打者有利な条件とは

カブスの本拠地リグレーフィールドは、全米で最も美しい球場の一つと呼ばれるが、投手にとっては過酷な環境でもある。球場の外野が狭く設計されているため、打球が飛びやすく、ホームランが出やすい打者有利の球場として知られている。さらにシカゴは別名「ウインディーシティ」と呼ばれ、特有の強風が吹き抜ける地でもある。この強風によって打球がさらに飛ぶ距离を稼ぎやすくなるため、投手はボールをコントロールしづらく、被本塁打数が増加するリスクが常につきまとう。今永はこうした環境下でも、自身の投球技術で成果を上げるかが問われる。

今永のメジャー挑戦が与える影響と期待

今永昇太のメジャーリーグへの挑戦は、単なる選手の移籍にとどまらず、日本球界とメジャーリーグの交流において新たな歴史を刻むものとなる。カブスというビッグマーケットの球団で、大規模契約を結ぶことで、今永の選手としての価値はさらに高まる見込みだ。チームにとってはダルビッシュ有ら主力を放出した後の投手陣の柱となる存在であり、今永のパフォーマンスがカブスの年間成績に大きく影響を与える可能性が高い。ファンからは、リグレーフィールドでの今永のプレーへの注目が高まっており、その活躍が期待されている。今後のシーズンを通じて、今永が日本のエースとしてどのようにメジャーで輝くかが、最大の関心事となっている。