2024年初稿のプロ野球期待の星として紹介される度会隆輝選手。ENEOS所属の彼は、2022年都市対抗野球の東京ガス戦で同点の危機から逆転優勝への起爆剤となる3ラン本塁打を放った。その陽気なオーラと全力プレーがチームとファンを感動させた。

２０２４年の初稿は プロ野球 で期待の一番星を紹介します。 ＤｅＮＡ ドラフト １位の 度会隆輝 （ＥＮＥＯＳ）です。 選んだ理由はファンや仲間、チームを最もハッピーにしてくれそうだからです。

『明るい』の一言では語れないポジティブなオーラを発散する男です。 アマチュア時代の極め付きは２２年の都市対抗でした。 東京ガスとの決勝戦、０対４で迎えた６回の表、直前の５回裏に３ランでリードを広げられ一気に流れを持っていかれそうでした。 １死走者二塁三塁、左打席に５番度会が立ちワンボールからの２球目、右腕の益田武尚（広島ドラフト３位）が投げ下ろしたほぼ真ん中の１４９キロに対して、しなやかにくるっと体が回転しました。 低い弾道であっという間にライトスタンド中下段に突き刺さりました。

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益田の外角を狙った速球がやや引っ掛かり気味に内角寄りにスーッと入ってきたところ、自然に反応したかのようにバットが出てきて、しかもフルスイングに近い力強さが感じられました。 普通、反撃の絶好のチャンスで走者を何とかかえそうと打撃が小さくなりそうな場面ですが、飛距離の出る思い切りのよい引っ張りでした。 この３ランはチームに、応援団に、すべての社員の心に逆転優勝への希望の灯りをともしました。