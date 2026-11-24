DeNAはAIエージェントを企業の一員として配属し育成できる「AI社員 by DeNA」の提供を発表した。本サービスではトークン使用量を勤務時間として管理し、残業時間の上限設定でコスト管理を行う。Slackなどチャットツール上で稼働し、メンターによる指導を経て自律的に業務をスクリプト化して実行する。権限管理やログ記録、データ学習の利用制限などセキュリティ面にも配慮しており、DeNA社内の30人のAI社員が実務で成果を上げている。

ディー・エヌ・エー（以下、DeNA）は11月20日、 AIエージェント を企業の一員として配属・育成できるとうたうサービス「 AI社員 by DeNA」（以下、 AI社員 ）を提供すると発表した。 トークン使用量を「勤務時間」として管理し、「残業時間の上限」を設けることで使い過ぎを防げるとしている。

AI社員は導入企業内で固有のアカウントを持ち、人間の従業員と同様、部署に配属されたメンバーとして主に「Slack」などのチャットツール上で稼働する。 配属後はメンター役の従業員が仕事の進め方やルールを教えることで仕事を覚えていき、経験を重ねた業務はAI社員が自ら手順をスクリプト化し、自律的に実行できるようになる。 AI社員の動作は固有のIDにひも付いてログ化され、AIと人の動作を区別して確認できるという。

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AI社員には業務に必要な最小限の権限だけを付与し、自らの権限を超える作業は人の承認を求めるといった設定も可能だとDeNAは説明している。 また、導入企業のデータを同意なくモデルの学習に利用することはなく、契約終了後は消去も可能だとしている。 DeNA社内では既に30人のAI社員が購買や情報システム、インフラ管理、営業などの部門で稼働しており、会計システムの開発・保守チームに配属されたAI社員は8営業日で52.6時間分に相当する業務を担い、人間のメンバーは浮いた時間を設計や調整に充てているという。