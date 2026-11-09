DeNA、ソフトバンク嶺井博希を無償トレードで獲得古巣復帰へ

DeNAは9日、ソフトバンクの嶺井博希捕手を無償トレードで獲得することを発表。13年目のベテランが古巣へ復帰し、チームは29年ぶりのリーグ優勝を目指す。

DeNAは9日、 ソフトバンク から捕手の 嶺井博希 を 無償トレード で獲得したと明らかにした。近日中に正式発表が行われる予定で、嶺井は2013年のドラフト3位でDeNAに入団し、2022年オフに国内FA権を行使して ソフトバンク へ移籍していた。9年間のブランクを経て、古巣であるDeNAへ復帰することになる。

嶺井博希の経歴と今季の状況

嶺井は1991年6月4日生まれの沖縄県出身で、沖縄尚学では2年春に選抜優勝を経験。亜大を経て2013年ドラフト3位でDeNAに入団し、2014年6月21日の西武戦でプロ初安打をサヨナラ打でマークした。2022年6月7日の日本ハム戦ではスタメンマスクをかぶり、今永のノーヒットノーランをアシスト。同年年オフ、FA権を行使してソフトバンクに移籍した。2025年には移籍後最多の63試合に出場。今季推定年俸7500万円で、176センチ、87キロ、右投げ右打ちの選手だ。

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DeNA捕手陣の再編と嶺井の役割

DeNAでは昨オフに伊藤光が海外FA権を行使し楽天へ。今季途中には山本祐もトレードでソフトバンクに移籍した。さらに、戸柱が8日に海外FA権の行使を表明。今季は松尾、古市ら若手捕手が台頭したが、捕手層に厚みをもたらすために経験豊富なベテランの補強に動いた。29年ぶりのリーグ優勝を目指すチームに「ハマのシーサー」が戻ってくる。

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ソフトバンク時代の嶺井の心境

嶺井は、2024年が4年契約の最終年だった。昨年の契約更改では「来年、この時期にどうなるかは自分の決められる範囲ではない。今まで通りに自分のできることをやっていきたい」と決意。だが、山本祐の加入などもあり、プロ13年目で初めて1軍での出場がないまま、シーズンを終えていた。