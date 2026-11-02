Devil ANTHEM.と0秒レモンサワーときわ亭が限定トレカキャンペーンを実施

アイドルグループDevil ANTHEM.と焼肉酒場0秒レモンサワーときわ亭のコラボキャンペーン。ツアーTシャツ着用で限定トレカが当たる特典。

GOSSO株式会社 （本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建）は、焼肉酒場『 0秒レモンサワー (R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭 』において、6人組 アイドルグループ 『Devil ANTHEM.（デビル アンセム）』とのコラボレーションキャンペーンを順次開催すると発表した。この期間限定の取り組みは、2026年11月8日（日）から新宿三丁目店、名駅三丁目店、仙台駅前店、阪急東通り店の4店舗で実施される。ファンの注目集める今回のプロジェクトは、アイドルと飲食チェーンのタッグによる新たなエンタメ体験を提供することを目的としている。

Devil ANTHEM.との限定コラボレーション詳細

今回のキャンペーンでは、対象店舗にて『Devil ANTHEM.』のツアーオフィシャルグッズである「Winter Mirage of Sonic TOUR L/S Tシャツ」を着用して来店する顧客を対象とした特典が用意されている。参加条件はシンプルで、専用Tシャツを着用して店舗を訪れるだけで参加資格が得られる仕組みとなっている。これにより、アイドルファンが実際に店舗を訪れ、焼肉と飲み放題を楽しむ機会が創出されることになる。

Also read Devil ANTHEM.ベスト盤のリリイベ完走！噴水広場初単独ステージで力強いパフォーマンス届ける（ライブレポート / 写真30枚）

特典の内容としては、『Devil ANTHEM.×0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭コラボ 限定トレカ』全13種のうち、1枚をランダムでプレゼントするものである。トレーディングカードはアイドルビジネスにおいてファンにとって重要なコレクタブルアイテムであり、全13種のラインアップは収集欲を刺激する十分な数だ。ランダム配布という形式は、来店頻度や複数回訪れる動機づけにもつながる可能性がある。このキャンペーンを通じて、GOSSO株式会社は若年層を中心とした顧客基盤の拡大を図りたい考えだ。

0秒レモンサワーとストレスフリーな焼肉体験

『0秒レモンサワー(R) 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭』は、仙台の名門ホルモン焼肉店「ときわ亭」とGOSSO株式会社が提携して展開しているビジネスモデルである。このコンセプトの核心は、「ストレスフリーな焼肉エンターテイメント酒場」という位置づけにある。従来の焼肉店では、注文から提供までの待ち時間が顧客の不満要因となることがあったが、同店はそれを解消すべく革新的な飲み放題システムを導入した。

Advertisement

最大の特徴は、全テーブルに設置されたレモンサワーサーバーから顧客自身で自由に注ぐことができる点だ。これにより、待ち時間ゼロの「0秒レモンサワー(R)」が実現している。国産豚の新鮮なホルモンに、この自社製の飲み放題を組み合わせることで、食の満足度とサービス効率の両立を図っている。また、来店人数に応じて「0秒レモンサワー(R)」の60分飲み放題が無料になる限定イベントなど、ユニークな企画が数多く実施されており、来店のハードルを下げる工夫が凝らされている。

アプリ会員数38万人突破と特典サービス

同チェーンの普及度は非常に高く、アプリ会員数はついに38万人を突破したという数字が示す通り、大きな支持を集めている。このアプリのリニューアルにより、楽しさと共に得する感覚がバージョンアップした。これまで38万人以上の方々にダウンロードされ、利用されているこのプラットフォームは、単なる会員管理ツールを超えたエンタメ性の高いサービスとして進化を続けている。雨天時の降水確率に応じた割引キャンペーンや、女子プロレス団体とのコラボレーションなど、多岐にわたる施策が展開されている。

アプリ会員になることで得られる特典は豊富だ。例えば、「0秒レモンサワートッピング 冷凍レモン」がいつでも無料提供される。さらに、来店ごとにポイントが貯まり、そのポイント数に応じて「前頭レモン」「関脇レモン」といった相撲にちなんだランクアップ制度が採用されている。貯まったポイントは好きなタイミングで好きな特典と交換できるため、顧客のロイヤルティ向上に寄与する構造となっている。誕生日や記念日におけるプレゼントサービスや、アプリ会員限定のキャンペーン・イベントも用意されており、継続的な利用を促す仕組みが_complete_されている。ご来店前にアプリをダウンロード・登録することを推奨しており、行けば行くほど『ときわ亭』が楽しくなる設計になっている。