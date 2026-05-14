Dell Technologies Announces New 15.3-inch Gaming Notebook, Alienware 15

Dell Technologies has unveiled a new 15.3-inch gaming notebook, Alienware 15, featuring Intel Core 200H processor or AMD Ryzen 200 series. The minimum configuration price for Intel model is $1349, while AMD model is $1299. The notebook has a design language based on the latest AW30 and comes with Nova Black body color. The display can be opened up to 180 degrees for better usability.
Dell Technologies は5月14日、新型の15.3型ゲーミングノートPC「 Alienware 15 」を発表した。 Core 200Hプロセッサ（開発コード名：Raptor Lake）を搭載する「Intelモデル（DA15260）」と、Ryzen 200シリーズ（開発コード名：Hawk Point）を搭載する「AMDモデル（DA15265）」を用意しており、米国における最小構成価格はIntelモデルが1349ドル（約21万3000円）、AMDモデルが1299ドル（約20万5000円）となる。
Alienware 15（DA15260／DA15265）は、Alienwareブランドの持つ「パフォーマンス」と「品質」をより広いユーザーに届けるべく登場した新モデルだ。 デザイン言語は最新の「AW30」に準拠しており、ボディーカラーは新色の「Nova Black」をまとっている。 ディスプレイ部が約180度開くなど、普段使いの15型ノートPCとしての使い勝手にも配慮されている。
CPUはIntelモデルがCore 5 210H（Pコア4基8スレッド＋Eコア4基4スレッド）またはCore 7 240H（Pコア6基12スレッド＋Eコア4基4スレッド）で、AMDモデルはRyzen 5 220（6コア12スレッド）またはRyzen 7 260（8コア16スレッド）から選べる。 外部GPUはNVIDIA製で、以下のいずれかを選択可能だ。 GeForce RTX 5060 Laptop GPUメモリスロットはDDR5-5600規格のSO-DIMM×2で、出荷時は8GB／16GB／32GBのいずれかを1枚搭載している。
標準搭載を1枚（シングルチャネル）としているのは、ゲーミングパフォーマンスを大きく落とすことはないという判断に基づいているという。 ストレージはPCI Express 4.0接続のSSDで、容量は512GBまたは1TBとなる。15.3型の液晶ディスプレイは1920×1200ピクセル表示に対応し、輝度は最大300ニト、リフレッシュレートは最大165Hzとなっている。 表示同期技術はAMDの「FreeSync」に対応する。 WebカメラはHD（1280×720ピクセル）撮影に対応する。
ポート類は左側面に電源端子、有線LAN（1000BASE-T）端子、HDMI出力端子、USB 5Gbps（USB 3.2 Gen 1） Standard-A端子×2とUSB 10Gbps（USB 3.2 Gen 2） Type-C端子を、右側面にUSB 5Gbps Type-C端子を備える。 USB 10Gbps Type-C端子は、USB PD（Power Delivery）による電源入力（最大100W）と、DisplayPort Alternate Modeによる映像出力に対応している。 ワイヤレス通信はWi-Fi 6EとBluetooth 5.2に対応する
