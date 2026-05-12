Dei Amami（デイ奄美）が、奄美の旬を堪能するBBQプラン・オプションを無料で提供する特別キャンペーンを実施

Dei Amamiは、奄美大島に誕生した1棟貸切のサウナ&プール付きリゾートヴィラ。広々とした敷地にわずか2棟という贅沢なレイアウト。各棟に施された大胆な間取りは、入った瞬間から訪れた人の顔をほころばせます。奄美大島の「泥」には、この島が育んできた豊かな大地の記憶と、深い自然のエネルギーが宿っています。島の人々は、泥をただの土ではなく、自然と共生し、生命を育む源と見る。その柔らかさと温もりは、まるで大地そのものが滞在者を静かに抱きしめてくれるようです。 Dei Amamiは、そんな奄美大島の泥のように、やさしく、静かに、訪れる人の心を包み込みます。喧騒から解き放たれ、自分自身と向き合うための時間。心身がリセットされ、本来の自分へと立ち返る、静けさに満ちた特別な場所です。Dei Amamiは、広大な敷地の中にそれぞれ独自のプランニングが施された「Villa type A」と「Villa type B」の独立した2棟で構成されており、高台という立地を最大限に活かし、敷地内ではどこにいても絶景オーシャンビューを堪能可能。広大な海と空を独り占めできる贅沢なロケーション、朝日と夕焼けが作り出す心に残る美しい瞬間を存分にお楽しみいただけます。また、各棟にフルスペックキッチンも備えているので持ち込んだ食材を自由に調理することも可能です。Villa type Aは、寝室とリビングスペースを階層で分けることにより、グループや家族間でもプライバシーを確保。ゆったりと流れる時間を感じられる設計になっており、上層階からは、さらに遠くまで見渡せる圧倒的なオーシャンビューを楽しむことが可能です。天井が高く設定された吹き抜け構造により、明るい光と心地よい風が室内を縦横無尽に通り抜け、一歩足を踏み入れた瞬間に広がる開放感が魅力。

2026年5月に開業1周年を迎える『 Dei Amami （デイ奄美）』が、奄美の旬を堪能する BBQプラン・オプション を無料でご提供する 特別キャンペーン を実施。 Dei Amami は、 奄美大島 に誕生した1棟貸切のサウナ&プール付き リゾートヴィラ 。

広々とした敷地にわずか2棟という贅沢なレイアウト。 各棟に施された大胆な間取りは、入った瞬間から訪れた人の顔をほころばせます。 奄美大島の「泥」には、この島が育んできた豊かな大地の記憶と、深い自然のエネルギーが宿っています。 島の人々は、泥をただの土ではなく、自然と共生し、生命を育む源と見る。

その柔らかさと温もりは、まるで大地そのものが滞在者を静かに抱きしめてくれるようです。 Dei Amamiは、そんな奄美大島の泥のように、やさしく、静かに、訪れる人の心を包み込みます。 喧騒から解き放たれ、自分自身と向き合うための時間。 心身がリセットされ、本来の自分へと立ち返る、静けさに満ちた特別な場所です。

Dei Amamiは、広大な敷地の中にそれぞれ独自のプランニングが施された「Villa type A」と「Villa type B」の独立した2棟で構成されており、高台という立地を最大限に活かし、敷地内ではどこにいても絶景オーシャンビューを堪能可能。 広大な海と空を独り占めできる贅沢なロケーション、朝日と夕焼けが作り出す心に残る美しい瞬間を存分にお楽しみいただけます。 また、各棟にフルスペックキッチンも備えているので持ち込んだ食材を自由に調理することも可能です。

Villa type Aは、寝室とリビングスペースを階層で分けることにより、グループや家族間でもプライバシーを確保。 ゆったりと流れる時間を感じられる設計になっており、上層階からは、さらに遠くまで見渡せる圧倒的なオーシャンビューを楽しむことが可能です。 天井が高く設定された吹き抜け構造により、明るい光と心地よい風が室内を縦横無尽に通り抜け、一歩足を踏み入れた瞬間に広がる開放感が魅力





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