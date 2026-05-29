DeepSeek Hy3 preview：ベンチマークでHy2を大きく上回るも、Claudeには及ばず

DeepSeekの新モデルHy3 previewのベンチマーク結果とOpenRouterランキングについて解説。前世代Hy2比で性能向上も、Claudeには劣る。

人工知能分野における大規模言語モデルの進化は目覚ましく、各社が競って高性能モデルを発表しています。 そんな中、中国発のAI企業DeepSeekが開発した新モデル「Hy3 preview」が、その ベンチマーク 結果とともに注目を集めました。

本稿では、Hy3 previewの性能を詳細に分析し、前世代モデルHy2やClaudeとの比較、さらにはOpenRouter上での評価について解説します。 Hy3 previewは、295Bのパラメータを持つMoE（Mixture of Experts）アーキテクチャを採用し、そのうち21Bのパラメータがアクティブに動作するという効率的な設計が特徴です。 このモデルは制御可能な推論努力（controllable reasoning effort）を備えており、タスクに応じて計算資源を調整できるため、コストパフォーマンスに優れています。

ベンチマーク結果を見ると、ソフトウェアエンジニアリング性能（SWE）やターミナル環境のタスク能力（Terminal）、インターネット上の情報探索能力（BrowseComp）、広範囲の情報収集・整理能力（WideSearch）において、前世代モデルのHy2と比較して大幅な性能向上が確認されました。 特にSWEでは、コード生成やバグ修正の精度が向上し、実用的なコーディングエージェントとしての価値が高まっています。

しかし、Claudeなどの競合モデルと比較すると、依然として一部のタスクで劣る部分があり、完全なキャッチアップには至っていないことが明らかになりました。 OpenRouterは2026年5月6日からHy3 previewを期間限定で無料提供しており、この無料期間中にOpenRouterのランキングで1位を獲得するという成果を挙げました。 しかし、無料提供はすでに終了しており、記事作成時点のランキングは有料期間中の使用量に基づいたものとなっています。

このランキング変動は、無料提供がモデルの普及と評価に大きく寄与したことを示唆しています。 Hy3 previewは、コスト効率が高く実用的なモデルとして、特にコーディングエージェントや一般的なタスクで強力なパフォーマンスを発揮します。 その一方で、最高レベルの競合モデルには依然として差があるため、今後の改良が期待されます。 AIモデルの開発競争はますます激化しており、DeepSeekが次にどのようなモデルを投入するのか、注目が集まっています





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