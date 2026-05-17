Casting Crowns 2022年8月6日放送のCM動画に投稿された新築家にコメントを寄せた芸能人

Casting Crowns 2022年8月6日放送のCM動画に芸能人が新築家のコメントを寄せた。

紺野は、2001年にモーニング娘。 の5期メンバーとして14歳でデビュー。 人気絶頂の06年にモー娘。 を卒業すると、 アナウンサー 試験に合格し11年4月からはテレビ東京の アナウンサー として活躍した。

結婚後、紺野は2度の家づくりを経験。1度目はマンションでセミオーダースタイルだったが、2度目は戸建てで本格的な注文住宅でマイホームを建設した。 ◆育児・家事などを踏まえてこだわったポイントがズラリ 家事ラク部門」1位は、【『キッチンハウス』のキッチンを採用したこと】で、紺野は「家づくり、いろいろどこにお金をかけようかなっていうポイントあると思うんです。 ガレージはうち諦めたんですけど、キッチンはわりといろいろと要望を取り込んでもらったかなと思うんですが、やっぱり毎日使うし、立っている時間が長い場所なので良かったです」とコメント。

育児部門」1位は、【ダイニングの下をタイルにしたこと】。 挽き板を採用しつつ、ダイニングのテーブル下は手入れをしやすいタイル床にしたことを紹介し、「やっぱりダイニングはもう上の子たち見ててもこぼすし、キッチンも汚れるから。 わが家の場合、こっちのソファーとかテレビ前のリビング空間が挽き板、こっち（食事するスペース）がタイルっていうふうに分けてるんですけど、めちゃくちゃ正解でございました」と話した。 QOL部門（生活の質の向上）」の1位は、【床暖房を広範囲に設置したこと】。

とくにキッチンに床暖を入れたことは「もうこれは本当にやってよかった！ 」と熱弁した。 紺野は「前の家づくりの時は、私なぜか変な節約心が出て、キッチンに床暖を入れなかったんです。 リビリングの子どもたちがいるメインのところだけにしてしまって、まあ後悔したの」と前回の家づくりの反省を活かしたポイントであることを説明。

朝夜問わずにいる場所こそがキッチンであり、今回はキッチン・ダイニングはもちろん、1階は階段の段差を除いてほとんどの場所に導入したという。 この動画に対し、さまざまな反響が寄せられている





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新築家 女優 アナウンサー

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