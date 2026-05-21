CartFit株式会社が"TAKANAWA PITCH 2026"で"PHD Lab.賞"受賞

CartFit株式会社は、東日本旅客鉄道株式会社が主催する"GATEWAY Tech TAKANAWA 2026"内のピッチコンテスト"TAKANAWA PITCH 2026"において、"PHD Lab.賞"を受賞したことをお知らせいたします。 CartFitはモビリティ・ロボット領域のファイナリストとして登壇し、既存の台車・カートを後付けでロボット化するAI自律走行キットと、TAKANAWA GATEWAY CITYにおける活用構想を発表しました。 CartFitは、既存の台車・カートなどの移動体に後付けできるAI自律走行キットを開発しています。独自の識別モジュールと制御アルゴリズムを核に、自動追従・自動走行を実現し、物流・商業施設・空港・工場などにおける搬送業務の省人化を目指しています。高価な専用ロボットに置き換えるのではなく、既存車両を活かしながら低コストで機能拡張できる点が特長です。今回のピッチでは、無人配送・追尾運搬・巡回警備を1台で担う次世代インフラの実装を見据え、既存の台車やカートをそのまま活用しながら、省人化・利便性向上・安全性強化を同時に実現する構想を提案しました。TAKANAWA GATEWAY CITYのような実証フィールドにおいて、都市運営を支える新たなモビリティ・ロボットのあり方を示したことが、今回の受賞につながったものと受け止めています。"PHD Lab.賞"は、Planetary Health Design Laboratory（PHD Lab.）に参加する東京大学研究者によるアドバイスをはじめとしたサポートが提供される賞です。PHD Lab.は、JR東日本と東京大学による産学協創のもと、駅や街を実験場として未来のくらしづくりに取り組むプロジェクトであり、TAKANAWA GATEWAY CITYにはその拠点となる東京大学 GATEWAY Campusも設けられています。CartFitは今回の受賞を契機に、既存の移動体を賢く進化させる技術の社会実装をさらに前進させ、搬送や巡回といった現場課題の解決に向けて、都市・施設運営の新たな選択肢を広げてまいります。TAKANAWA GATEWAY CITYをはじめとする実証・共創の機会を通じて、より実用的で導入しやすいロボティクスの実現を目指します。会場：TAKANAWA GATEWAY Convention Center（THE LINKPILLAR 1 SOUTH地下2階）

CartFit株式会社は、東日本旅客鉄道株式会社が主催する"GATEWAY Tech TAKANAWA 2026"内のピッチコンテスト" TAKANAWA PITCH 2026 "において、"PHD Lab.

賞"を受賞したことをお知らせいたします。 CartFitはモビリティ・ロボット領域のファイナリストとして登壇し、既存の台車・カートを後付けでロボット化するAI自律走行キットと、TAKANAWA GATEWAY CITYにおける活用構想を発表しました。 CartFitは、既存の台車・カートなどの移動体に後付けできるAI自律走行キットを開発しています。 独自の識別モジュールと制御アルゴリズムを核に、自動追従・自動走行を実現し、物流・商業施設・空港・工場などにおける搬送業務の省人化を目指しています。

高価な専用ロボットに置き換えるのではなく、既存車両を活かしながら低コストで機能拡張できる点が特長です。 今回のピッチでは、無人配送・追尾運搬・巡回警備を1台で担う次世代インフラの実装を見据え、既存の台車やカートをそのまま活用しながら、省人化・利便性向上・安全性強化を同時に実現する構想を提案しました。 TAKANAWA GATEWAY CITYのような実証フィールドにおいて、都市運営を支える新たなモビリティ・ロボットのあり方を示したことが、今回の受賞につながったものと受け止めています。

"PHD Lab. 賞"は、Planetary Health Design Laboratory（PHD Lab. ）に参加する東京大学研究者によるアドバイスをはじめとしたサポートが提供される賞です。 PHD Lab.

は、JR東日本と東京大学による産学協創のもと、駅や街を実験場として未来のくらしづくりに取り組むプロジェクトであり、TAKANAWA GATEWAY CITYにはその拠点となる東京大学 GATEWAY Campusも設けられています。 CartFitは今回の受賞を契機に、既存の移動体を賢く進化させる技術の社会実装をさらに前進させ、搬送や巡回といった現場課題の解決に向けて、都市・施設運営の新たな選択肢を広げてまいります。

TAKANAWA GATEWAY CITYをはじめとする実証・共創の機会を通じて、より実用的で導入しやすいロボティクスの実現を目指します。 会場：TAKANAWA GATEWAY Convention Center（THE LINKPILLAR 1 SOUTH地下2階





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Cartfit株式会社 TAKANAWA PITCH 2026 PHD Lab.賞 AI自律走行キット 物流・商業施設・空港・工場 都市運営 新たなモビリティ・ロボットのあり方 都市・施設運営の新たな選択肢 TAKANAWA GATEWAY CITY

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