Capy株式会社、パスキー導入によるECログイン摩擦低減の具体策を解説

Capy株式会は、パスワードレス認証「Capy FIDO／パスキー」の導入事例を基に、ECサイトのログイン離脱防止とユーザー体験向上の具体策をセミナーで解説します。

ECサイトや会員向けサービスにおいて、ログインや本人確認のプロセスはユーザーにとって大きな負担となっています。パスワードの再設定やSMS認証コードの確認など、手順が複雑になればなるほど、ユーザーは操作を諦めたり、よりスムーズな競合サービスへ移動したりするリスクが高まります。認証の安全性を維持しつつ、ログイン時の摩擦を軽減し、購入や会員登録への導線を改善することが、現在のデジタルサービスにおいて強く求められています。

ログイン摩擦の解消とパスキーの役割

商品購入やサービス利用の直前に認証に時間がかかると、ユーザーの離脱率上昇につながります。ここで注目されているのが、パスワードを入力せずに端末の生体認証などを利用できる「パスキー」です。従来の認証方法からパスキーへの移行は効果が高いものの、既存の会員基盤やログイン画面へどのように組み込むのか、具体的な移行プロセスが見えないため、導入検討が進まない企業も少なくありません。

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特に、アプリとWebサイトの両方への対応や、端末変更時の利用方法、パスキー利用不可時の代替手段、導入後の問い合わせ対応など、事前に整理すべき論点は多岐にわたります。ユーザー体験を損なわずに導入するには、自社の環境に適合した実装方法と運用の進め方を具体的に決定する必要があります。これらの課題に対し、Capy株式会社が提供する「Capy FIDO／パスキー」などのソリューションが実務的な解決策として提示されています。

Capy FIDOの実装技術と導入ノウハウ

Capy株式会社が提供する「Capy FIDO／パスキー」は、ユーザーのPCやスマートフォンを活用したパスワードレス認証を実現するサービスです。技術的には、FIDO UAF規格ではSDKを、FIDO2規格ではJavaScriptを用いることで、アプリやWebサイトへの柔軟な実装が可能となっています。これにより、開発リソースに応じた最適な技術選択ができ、既存システムとの統合もスムーズに進められます。

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このサービスは、単にパスキーの仕組みを学ぶための入門講座ではありません。自社サービスへの具体的な導入を検討している開発者やプロダクトマネージャー向けに、Capyが蓄積してきた導入ノウハウを基に、環境に応じた進め方や実際の導入事例を解説します。これにより、実装工数の見積もりや運用体制の構築を明確化することが可能です。

導入前の整理事項と運用上のポイント

パスキー導入において重要なのは、ユーザー体験を維持するための代替プランの策定です。生体認証に対応していない旧式端末や、設定が変更された端末からのアクセス時に、如何にスムーズに認証を完了させるかが鍵となります。また、導入後に発生するサポート問い合わせの内容を予測し、担当者への周知徹底や回答テンプレートの準備など、運用面の準備も不可欠です。

ログイン時の離脱を防ぎ、会員登録時の負担を軽減するためには、技術的な実装だけでなく、ユーザーの心理的ハードルを下げる設計が求められます。SMS認証やパスワード入力がユーザー行動に与える影響を整理し、パスキーがもたらす摩擦低減の効果を正しく理解することが、成功への近道です。実装の複雑さや運用の不安を解消し、具体的なアクションにつなげたい企業にとって、本セミナーの内容は極めて実用的な情報源となります。