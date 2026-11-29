愛知・IGアリーナで行われたアリーナツアー最終公演で、2027年4月より日本、台北、香港などを巡る初のアジアツアー開催が発表された。NHK紅白歌合戦初出場も決まり、8人は勢いに乗ってアジアへ向かう。

CUTIE STREET が29日、愛知・IGアリーナで、9月から開催していた アリーナツアー 「 CUTIE STREET JAPAN ARENA TOUR 2026 AUTUMN『CUTIE LAND』」の最終公演を行い、27年4月から初の アジアツアー を開催することを発表した。 7都市13公演を巡った初の アリーナツアー 。12月2日発売の1stアルバムと同じタイトルを冠し、“かわいい”と“好き”の気持ちから生まれた世界をステージ上に広げた。

CUTIE LANDのゲートが開くと「ナイスだね」で開幕。 テーブルに座ってパフォーマンスする演出は、同曲のミュージックビデオのワンシーンをほうふつとさせ、開演早々ファンの心をつかんだ。 勢いそのまま「ゆめみるプリマドンナ」「かわいいさがしてくれますか？ 」「ひたむきシンデレラ！

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」と続け、増田彩乃（23）の「声出せますかー！ 」の呼びかけから「ちきゅーめいくあっぷ計画」を披露。 ユニット曲や傘を使った「ラブトレ」のアレンジ、トロッコで客席近くまで向かう演出など、多彩なステージで魅了した。 後半は「ミステリアスランド」を舞台に「チョットヒトサジ」「解」「PARTY TIME」などを披露。