CTCのクラウドサービスStageCrewとKikuviが連携し、AIヒアリング技術で熟練者の判断基準や理由を構造化データとして組織に蓄積する新機能を提供開始。

CTC 株式会社は、自社開発のクラウドサービス「StageCrew（ステージ・クルー）」に、 AIヒアリング エージェント「 Kikuvi （キクヴィ）」の新機能を統合導入すると発表した。本取り組みは、業務現場に潜む熟練者の技術や判断基準を、デジタルデータとして組織資産へ変換する目的で進められている。

これにより、手順書に記録されにくい作業中の注意点や意思決定の背景を、AIが自動で抽出・文書化することが可能になる。CTCは、属人化していた現場の知見を異動や退職に伴う損失から守り、組織全体での共有を推進する方針である。

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StageCrewとKikuviの技術連携で暗黙知を可視化

新機能の核心は、StageCrewの運用環境内でKikuviのAIヒアリング技術を活用し、熟練作業者への質問を自動的に生成・実施する点にある。AIは作業者に対し、単なる作業手順の確認だけでなく、その場での着目点や判断の基準、そしてその理由や背景に迫る質問を投げる。

熟練者がこの質問に回答することで、従来は紙媒体や頭の中にとどまっていた無形の知見が、構造化された文書としてシステム上に蓄積される。これにより、組織内の知識共有が効率化され、新人研修や業務引継ぎにおける学習コストの削減が期待できる。

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ウェアラブルカメラと音声も対象とする多様な入力

入力ソースの柔軟性もこの新機能の特徴の一つである。テキストベースの回答だけでなく、ウェアラブルカメラで撮影した作業者目線の映像データや、現場での会話音声を直接入力データとして扱うことができる。

視覚情報と聴覚情報を組み合わせることで、言葉では表現しにくい繊細な技術や感覚的な判断基準も、より高精度にヒアリング可能な体制を整えた。CTCは、これにより「聞く」という業務を担うAIエージェントとしてKikuviの提供範囲を拡大していく。

KikuviのAIヒアリング技術が業務効率を支える仕組み

Kikuviは、組織の暗黙知を可視化するAIヒアリングエージェントとして設計されている。AIが自律的にヒアリングの設計と実施を行い、数百人から数千人規模の非同期・並列的な声の収集を可能にする。

収集された回答は、即時にサマリー、QA表、レポートへと構造化される。これにより、意思決定に直接活用できるインサイトへと変換され、従来のアンケートでは得られなかった「なぜ」という理由のデータを、属人化なしに大規模に取得できる仕組みとなっている。

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組織の競争力向上と北米市場への展開

CTCは、組織の競争力は手順書に記載されていない判断の積み重ねにあると捉えている。Kikuviは、その判断理由をAIが本人に問いかけて引き出すことで、業務の動画や既存の文書を問いかけの出発点として活用する。

CTCは2023年にStageCrewを開発し、北米市場への展開も開始している。今回の新機能統合により、海外市場を含め、業務の動画や既存文書から問いかけの起点を得ることで、異動や退職による知見の喪失を防ぎ、組織に知見を積み上げる取り組みをCTCとともに行っていく。