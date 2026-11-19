COP31議長国トルコは19日、合意文書修正案を公表した。原案にあった化石燃料の段階的廃止文言が削除され、1.5度目標の具体的時間軸も曖昧化された。

第31回国連気候変動枠組み条約締約国会議（ COP31 ）の議長国 トルコ およびオーストラリアは19日、合意文書の修正案を正式に公表した。この修正案において、16日時点の原案に記載されていた「 化石燃料 の段階的廃止」という重要な文言が完全に削除された。これは気候変動対策の国際的な枠組みである パリ協定 の目標達成に向けた議論において、前例のない後退を示す出来事となった。国連環境計画（UNEP）は今年9月、数年以内に 気温上昇 が1.5度を超過する「オーバーシュート」現象が発生する見通しを既に示していた。

1.5度目標の時間軸消失と合意文書の変更

COP31の合意文書における最も顕著な変化は、気温抑制目標に関する具体的な時間軸の欠如である。原案には「今世紀中のできる限り早い時期に、世界の気温上昇を再び1.5度未満に戻すことを決意する」という明確な約束が含まれていた。しかし、19日に公表された修正案では、「今世紀中」といった具体的な時期を表す表現が全て削除され、目標の達成時期に対する緊急性と明確さが失われた。産業革命以前からの気温上昇を1.5度以内に抑えるというパリ協定の核心的な目標は維持されているものの、その実現に向けた具体的なロードマップが大幅に曖昧化された形だ。

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トルコ政府の電化推進と経済的メリットの強調

COP31の議長を務めるトルコのクルム環境・都市計画・気候変動相は、19日に開催された記者会見で、合意内容の変更に対する説明を行った。クルム相は特にエネルギー政策における「電化率」の目標達成について、多角的な意義を強調した。同相によれば、電気自動車の普及や電力需要の増大は、都市部の大気浄化に寄与し、より確実なエネルギー供給の実現につながる。さらに、産業分野における競争力の強化、そして若者世代に対する新たな雇用創出機会を提供する重要な施策であると述べた。環境保護と経済成長の両立を図るこの方針が、化石燃料に関する文言の削除背景にあるとみられる。

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パリ協定目標の限界と専門家の懸念

2015年に採択されたパリ協定は、気候危機対策の国際的な基盤として位置づけられてきた。しかし、現実の温暖化趨勢は協定の目標を遥かに上回るペースで進行している。国連環境計画（UNEP）が示したように、1.5度という閾値を突破するリスクは既に高いレベルにある。合意文書から化石燃料の段階的廃止という文言が外れ、気温低下のための具体的な期限設定が消えたことは、国際社会が気候変動対策の緊急性を認識しているかどうかに対する疑念を強める結果となった。専門家は、この修正が科学的知見と政治的妥協の狭間での揺れ動きを示していると指摘する。

国際的な合意形成への影響と今後の展望

トルコとオーストラリアによる合意文書修正案の公表は、今後の気候変動交渉に重大な影響を及ぼす可能性がある。各国代表団は、削除された文言をどのように評価し、今後どのような対策を講じるべきかについて協議を続けている状態だ。特に発展途上国や気候危機に直面しやすい国々からは、目標の具体性低下に対する懸念の声が上がっている。クルム相が強調した電化推進による経済的メリットが、他の加盟国にとっても魅力的な妥協点として受け入れられるかは今後の動向次第である。国際的な協力体制を維持しつつ、具体的な気候変動対策を前進させるためには、合意文書の内容に対する共通理解が不可欠である。