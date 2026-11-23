トルコ南部アンタルヤで開かれた国連気候変動枠組み条約第31回締約国会議（COP31）は22日、化石燃料の使用停止を巡るEUと産油国の対立などで合意文書を採択できず、交渉が決裂して閉幕した。2009年のCOP15以来となる。

トルコ南部アンタルヤで9日から開かれていた国連 気候変動 枠組み条約第31回締約国会議（ COP31 ）は22日、合意文書を採択できず、交渉が決裂し閉幕した。 合意文書なく閉幕したのは2009年にデンマークで開かれたCOP15以来。

化石燃料の使用などを巡り、意見対立が深刻化し、コンセンサス（全会一致）に持ち込めなかった。 ロイター通信によると、会議では温室効果ガスを排出する化石燃料の使用停止について、温暖化対策を重視する欧州連合（EU）などと、化石燃料の生産に経済を頼るサウジアラビアやロシアなど産油国の間で意見が大きく対立した。

Also read GTA6レビュー: 13年ぶりの真珠、日常と犯罪が融合した開花した世界

合意文書案、何度も修正 議長国トルコなどは、合意文書案を複数回提出し妥協点を探った。16日に初めて公表された草案では、化石燃料や化石燃料補助金の段階的廃止を明記したが、19日の修正案の時点で削除された。22日の最終草案では、35年までにエネルギー源を「電化」する割合を35％にするとのトルコ提案の目標は維持したが、化石燃料からの脱却には言及しなかった。 この最終草案に対し、EUなどは反発。 温暖化に伴う海面上昇に直面する島嶼国のツバルやフィジーなども「進展がない」と批判し、合意に至らなかった。

国連のグテレス事務総長は「包括的な成果について合意に至らず閉幕したことに深く失望する」と述べた。

Advertisement

「史上最大の詐欺」 近年、世界各地で山火事や洪水などが頻発し、気候変動による災害が深刻化している。 気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」では、世界の気温上昇を産業革命前から1.5度に抑える目標を掲げるが、今年10月に国連環境計画（UNEP）は達成は困難との報告書を発表した。 追加対策は急務となっている。 その一方、温室効果ガス排出量世界第2位の米国は、トランプ大統領が気候変動を「史上最大の詐欺」と呼び、対策に消極的な立場だ。1月にパリ協定から離脱し、COP31についても昨年に続き代表を送らなかった。

逆に会議期間中の19日に行われた米中露首脳会談を受けて発表された「平和宣言」には、「石油精製品の生産・供給の拡大」が盛り込まれた。 成長やエネルギーの安定供給を優先したい排出上位国とEUなどとの意識の隔たりは大きく、脱化石燃料に向けた国際協調は揺らいでいる。 （前島沙紀）