トルコ南部アンタルヤで開催中の国連気候変動枠組み条約第31回締約国会議（COP31）で、化石燃料の言及を巡る賛否が分かれコンセンサスが得られないため、議長国トルコは成果文書の採択を断念し閉幕することを宣言した。これにより、全会一致で合意できなかった2009年のCOP15以来となる事態となった。

トルコ 南部アンタルヤで開催中の国連 気候変動 枠組み条約第31回締約国会議（ COP31 ）で議長国 トルコ は22日、成果文書を採択しないと決めた。 コンセンサス（全会一致）を原則とする会議で欧州連合（EU）などが草案に反対したため。

成果文書が採択されないまま閉幕すれば2009年にデンマークで開かれたCOP15以来となる。 ロイター通信によると、議長を務めるトルコのクルム環境・都市計画・気候変動相は22日午後、閉幕の全体会合で「この文書に反対する参加者がいるのは明らかだ。 文書は採択されない」と宣言した。 宣言に先立ちトルコが公表した成果文書の草案は地球温暖化の原因となる化石燃料からの脱却推進に言及しておらず、この日の全体会合では温暖化対策を重視する国から反対の表明が相次いだ。

Advertisement

ロイターは22日、関係者の話として、中東サウジアラビアなどの産油国が化石燃料に言及しないよう強硬に求めていたと報じた。 草案は2035年までにエネルギー源を「電化」する割合を35％にする目標を設定。 化石燃料に言及しない一方でサウジアラビアなどが推進していた二酸化炭素（CO2）を地下に貯蔵したりすることで大気への排出量を抑制する「CCUS」の導入を加速するよう求めていた。 （前島沙紀）