トルコ・アンタルヤで開催中のCOP31で、議長国トルコとオーストラリアが公表した新草案に対しEUなどが反対し、1.5度目標の軌道外承認を含む文書の採択が白紙となった。

［アンタルヤ（ トルコ ） ２２日 ロイター］ - トルコ のアンタルヤで開催されていた国連 気候変動 枠組み条約第３１回締約国会議（ＣＯＰ３１）は会期延長２日目となる２２日、共同議長国の トルコ とオーストラリアが合意文書の新たな草案を公表したが、欧州連合（ＥＵ）などが反対し、採択を断念した。

議長を務めるトルコのムラト・クルム環境・都市計画・気候変動相は、閉会の全体会合で、「この会場に本文書に反対する締約国がいることは明らかだ。 本文書についてコンセンサス（合意）がないことを認める。 従って、これらの決定は採択されなかった」と述べた。２２日に示された最終草案は、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」が目指す産業革命前からの世界の気温上昇を１．５度に抑えるとの目標を超える軌道にあることを、初めて認めた上で、上限を超えた分を最終的に元に戻すため、二酸化炭素（ＣＯ２）除去技術の開発を急ぐよう求めていた。

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焦点となっていた気候変動の原因とされる化石燃料からの脱却には直接には触れず、その代わり、脱却を進めるとした過去の合意文書に言及した。 議長国は、各国が異議を申し立てるための時間を数時間設け、２２日中に全体会合を開き採択を目指していたが、意見の隔たりは埋まらなかった。