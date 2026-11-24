国連気候変動枠組み条約第31回締約国会議（COP31）は、主要な合意文書案を採択できずに閉幕した。化石燃料の段階的廃止に関する表現を産油国が拒否したほか、欧州連合や途上国が対策不足を理由に反対し、折衷点を探るも会期延長も実を結ばなかった。パリ協定の目標である1.5度上昇の超過が予想される中、温暖化対策への対応と先進国の資金支援、そして日本の化石燃料利用に対する批判が焦点となった。

国連 気候変動 枠組み条約第３１回締約国会議（ＣＯＰ３１）は、全会一致が必要となる主要な合意文書案を採択できずに閉幕した。 採択できなかったのは「作成過程が不透明」だとして数カ国が反対した２００９年のＣＯＰ１５以来だ。

開催国で議長国のトルコが示した当初の合意文書案には「化石燃料の段階的廃止に向けた取り組みの加速」との表現が盛り込まれたが、産油国が反発した。 その後、この表現は削除され、現状に危機感を抱く欧州連合（ＥＵ）や開発途上国が対策が不十分だとして拒否。 会期を２日間延長しても折り合えなかった。 産業革命前からの気温上昇を１・５度に抑える「パリ協定」の目標がある中、国連環境計画（ＵＮＥＰ）は９月、今後数年以内に１・５度を超過するとの予測を発表した。

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気象災害や海面上昇といった温暖化の被害のさらなる拡大が懸念されている。 合意文書案は、気温上昇が１・５度を超過する見通しに「深い懸念」を示し、超過の規模を小さくして、期間を短くするよう努力するとした。 家庭や産業での動力源を電気に切り替える電化の割合を３５年までに３５％に引き上げることも掲げていた。８月に氷河崩壊が原因とみられる大規模な土石流と洪水の被害を受けたネパールの農林・環境相は演説で、ネパールの温室効果ガス排出量は世界全体の０・１％未満であるにもかかわらず「最も大きな代償を払わされた」と主張した。

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開発途上国からは、先進国の資金支援が具体化しないことに反発も出た。 日本は石炭火力発電の活用や、ガソリン価格上昇を抑えるための補助金を通じて化石燃料利用を促していると批判され、温暖化対策に後ろ向きとの評価が付きまとう。 再生可能エネルギーの導入拡大を急ぐなどして世界の信頼を積み重ね、リーダーシップを発揮するべきだ。