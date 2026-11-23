トルコのアンタルヤで開催されていた国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP31）」は、2週間以上にわたる激しい交渉の末、包括的な合意に至ることができず、22日に決裂した。決裂の決定的な要因となったのは、気候変動の根本的な原因である「化石燃料」をめぐる問題だった。

トルコ のアンタルヤで開催されていた国連 気候変動 枠組み条約締約国会議（COP31）」は、2週間以上にわたる激しい交渉の末、包括的な合意に至ることができず、22日に決裂した。 決裂の決定的な要因となったのは、 気候変動 の根本的な原因である「化石燃料」をめぐる問題だった。

週末まで会期が大幅に延長された今回の国連気候変動会議は、史上最も長いCOPとなっただけでなく、2009年にコペンハーゲンで開催されたCOP15以来、初めての大きな決裂という不名誉な記録を残すこととなった。 専門家らは、気候危機が加速し、より深刻で致命的な被害をもたらしているこの時期に、今回の会議はリーダーシップの著しい欠如を示す失敗に終わったと批判した。

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エネルギー関連のシンクタンク「パワー・シフト・アフリカ」のディレクター、モハメド・アドウ氏は、「史上最悪のCOPであり、この決裂は世界に対する警鐘となるべきだ」と述べた。 22日に「アンタルヤ協定」の採択を目指して開かれた最終会合において、190カ国以上が参加する中で、合意に必要な全会一致の支持を得られないことが明らかになった。 なお、トランプ大統領の下で国際的な気候変動対策から離脱した米国は、この交渉には含まれていない。 主要な論点をめぐる深い溝は埋められなかった。

特に、「世界が化石燃料から脱却する必要がある」という文言を盛り込むかどうか（最終的な合意案には含まれなかった）、そして気候変動による惨事に直面している国々への資金援助をどう拡大するかといった問題で、対立が解消されなかった。 欧州連合（EU）、パナマ、マーシャル諸島、ノルウェーなどが、この合意案を拒否した。 EU側の交渉を主導するアイルランドのダラ・オブライエン気候変動担当相は、EUとして「化石燃料に一切言及していない」合意案を支持することはできないと明言した。

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COP31議長のムラト・クルム氏は、協定を採択するために必要な支持が得られなかったことを認めた。

「我々は最善を尽くした」としつつも、「会場内に、この文書に反対する当事者が存在することは明らかだ。 文書について合意が得られていないことを認識している」と述べた。 これまでのCOPと同様、最大の争点となったのは「化石燃料」という言葉だった。 ところが、100カ国以上がこの文言の維持を求めたにもかかわらず、その後の草案からは化石燃料に関する記述がすべて削除された。

また、合意文書に「二酸化炭素回収技術」の拡大が盛り込まれたことについても、各国や気候変動関連団体から懸念の声が上がった。 この技術は、排出される二酸化炭素を大気中に放出される前に回収・貯留することで、化石燃料の生産を継続できるようにするものだからだ。 気候変動シンクタンク「E3G」でグローバル・クリーンパワー外交担当アソシエート・ディレクターを務めるマット・ウェブ氏は、「化石燃料を段階的に削減することなく二酸化炭素回収技術に頼るのは、タバコを手放さずに禁煙しようとするようなものだ」と述べた。 もう一つの大きな争点は、資金の問題だった。

気候変動に対して脆弱な途上国は、自らが招いたわけではないにもかかわらず、気候災害によって不釣り合いなほど大きな被害を受けており、その適応を支援するための資金増額を長年求めてきた。 合意草案には、2035年までに適応支援資金を少なくとも3倍に増やす努力を求める文言が盛り込まれたが、基準となる数値や具体的な金額は示されていなかった。 これに対し、多くの途上国から深い失望の声が上がった。