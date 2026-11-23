国連気候変動枠組み条約第31回締約国会議（COP31）は化石燃料からの脱却を巡り決裂して閉幕し、気候変動を巡る各国・地域の足並みの乱れが鮮明になった。対策が遅れることで、特に深刻な影響が懸念されるのが農業だ。日本でもコメの収穫量や品質の低…

国連気候変動枠組み条約第31回締約国会議（COP31）は化石燃料からの脱却を巡り決裂して閉幕し、気候変動を巡る各国・地域の足並みの乱れが鮮明になった。 対策が遅れることで、特に深刻な影響が懸念されるのが農業だ。

日本でもコメの収穫量や品質の低下、果物の着色不良といった被害が頻発しており、品種や生産方法を見直す必要性が高まっている。 コメの粒が白く濁る「白未熟粒」やミカンの果皮と果肉が離れる「浮皮」、トマトの着果不良－。 農林水産省によると、猛暑や豪雨などの影響で、各地でこうした問題が顕在化している。 対策として、暑さに強かったり着色に優れたりする品種の導入を推進するが、普及は道半ばだ。2025年のコメの高温耐性品種の作付面積割合は18.2％にとどまる。21年の12.3％から拡大したが、足取りは鈍い。

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品種の変更に慎重な生産者 武部新農林水産相は17日の閣議後記者会見で、高温や豪雨により農林水産業への「マイナスの影響が顕在化している」と指摘。 高温耐性品種の開発や遮熱資材を使った栽培管理技術の普及を進めると説明した。 今年度末をめどに、農水省の気候変動適応計画を改定する方針も示した。 もっとも、対策の普及には課題が残る。

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新品種の品質や味が消費者に十分知られていないほか、長年栽培してきた品種の変更に慎重な生産者が多いのが実情だ。 日本総合研究所創発戦略センターの三輪泰史チーフスペシャリストは、新品種の味や栄養価の情報発信、試食会への支援など政府による販売促進策の強化が必要だと指摘。 農家にも品種転換などの挑戦を促し、「今は変えないことがリスクだ」と訴えている。 （根本和哉）