CONOC建設業クラウドとkintoneが連携！建設業界DX推進を加速

株式会社CONOCが提供する建設業向けクラウド型業務管理ツール「CONOC建設業クラウド」とサイボウズ株式会社が提供する「kintone」がシステム連携し、顧客情報の1元管理やプロジェクト全体の効率化を実現。建設業界DX推進を加速します。

建設業界のDX推進を支援する株式会社 CONOC (本社:東京都渋谷区、代表取締役:山口 一、以下: CONOC )が提供する建設業向けクラウド型業務管理ツール「 CONOC 建設業クラウド」と、サイボウズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:青野 慶久)が提供する「 kintone 」とのシステム連携が実現しました。 近年、建設業界においてDXの推進が求められていますが、顧客情報の管理と共有が課題となっています。建設現場では、複数のプロジェクトを同時進行し、各部署や担当者が異なる情報管理ツールを使用することが多く、情報の分散や更新漏れが発生しやすい状況です。

このような課題を解決するために、CONOCは業務改善プラットフォーム「kintone」とAPI連携を実現しました。kintoneの柔軟なデータ管理機能とCONOC建設業クラウドの建設業特化型プロジェクト管理機能を連携させることで、顧客情報を一元管理し、プロジェクト全体の効率化を図ることができるようになります。東証プライム上場企業の3社に1社を含む、37,000社以上が利用するサイボウズのノーコード・ローコードツール「kintone」は、ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務に合わせて改良も簡単に素早く行えます。主な機能として「データベース+ワークフロー+コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します





