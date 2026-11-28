プレスリリース COCCINELLE（コチネッレ）2027年春夏コレクションが登場

砂漠の静寂と古代の隊商路、そしてベルベル文化が息づく北アフリカの風景から着想を得た本コレクション。 果てしなく広がる砂丘や星空の下、旅人たちが行き交う道の途中に現れる隊商宿「フンドゥク（Funduq）」を舞台に、旅がもたらす発見と出会いを描きます。

素朴な土壁や白いアーチ、中庭を彩る噴水、木陰の回廊など、伝統的な建築と自然が調和する空間が、コレクションの世界観を形づくります。 コチネッレが本コレクションで表現するのは、目的地へ向かうためだけではない「旅」という体験そのものです。 立ち止まり、周囲を見つめ、新たな景色や文化に触れることで生まれる豊かな時間。 その中で出会う本質的な美しさや、穏やかな感性に目を向けています。

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ブランドを象徴する上質なレザーに加え、繊細なパンチング加工や幾何学的な編み込み、同系色の刺繍を採用。 ラフィアやキャンバスなどの自然素材や、タッセル、フリンジといったディテールを随所に取り入れ、北アフリカの建築や伝統工芸から着想を得たクラフトマンシップと現代的なデザインの融合を表現しています。 コレクション全体には、太陽の光を浴びたレンガのような深いレッドやデーツのような濃いブラウンを基調に、アガベグリーンや鮮やかなバイオレットブルーをアクセントカラーとして取り入れています。