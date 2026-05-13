CM累進で阿部さん、『ロキソニンⓇSテープmini』を活用しているところや挑戦したいことなど

CM中では、『ロキソニンⓇSテープmini』があると、阿部さんが痛みに気を遣って、それを貼るよう教えていました。阿部さんは、『ロキソニンⓇSテープmini』が小さいにもれがある存在だと思うのか、整ることはありますか？また、ちょっと大きいはずの爪切りだったり、家で飼育しているメダカが卵を産んで孵化したことなど、最小限のケアをしているのが好きじゃないかと回答していたら、健康的な体を鍛えること、ジムに通い、鍛えていることなど、健康的な生活をしており、朝起きた瞬間に身体を動かしていることが一番、大好きなことだったと答えています。更に、ジムに通っている方々はマイナス思考は少ないと報告しています。阿部さんはジムに通っていることによって、日常生活の中でみられる寂しさやストレスを少しでも軽減させることができるといい、自分のテンションが上がってしまうのがゲームになっていることが、一番の魅力だと言う回答を出しています。痛み、我慢をするものではなく、痛みの向き合いでリラックスしていくことが、効果あることに確信しています。

CMでは「痛みを狙ってSテープminiを貼るべし」とありましたが、 今、阿部さんが狙っていることや挑戦したいことはありますか？ ――『 ロキソニン ⓇSテープmini』は小さいながらも頼りになる存在ですが、 阿部さんを日頃癒やしているものや頼りにしている、小さなものがあれば教えてください。

「爪切り」が意外と好きです。 道具としても好きですが、自分で爪を綺麗に切ることが好きです。 あと、家で飼育しているメダカが卵を産んで初めて孵化し真冬を迎えています。 それが自分にとって小さな癒やしにもなっています。

昔からやっていることですが、ジムに行って体を鍛えることが一番です。 体を鍛えると気持ちも上がりますので、40年近く欠かせないこととなっています。 いつも懸垂と足腰を鍛えています。 またジムに通われている方々はマイナス思考の方はいないように思うので、その場に身を置くことが自身のテンションが上がる場にもなっています。

痛みって、我慢すればいいってものじゃないんですよね。 小さな痛みでも、放っておくと日常が変わってしまう。 その中でロキソニンⓇSテープminiはいま、正しい使い方を知って、いかにリラックスしながら痛みに向き合っていくかが、効果的な使い方であると確信しています。 そして、自分で爪を綺麗に切って、痛みを感じながらも、リラックスする過程で得た力を身体全体に還元していくこと。

その過程でポイントをあげると「良い感じになる時間があったり、無理せず挑戦していく事が良かったり、必ず良い millorになるという信念があります。





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健康生活 ジムに通い CMファッション面談 ロキソニン ストレッチテープ

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