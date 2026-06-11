CLAS: 理想の観戦環境づくりを諦めない！自宅での視聴環境が観戦の質を大きく左右する

サッカーのワールドカップが開催され、世界中が熱狂に包まれます。今回のワールドカップは北米開催となり、日本との時差は13〜16時間。グループステージをはじめとする多くの注目試合が、日本時間の深夜（0〜4時台）や早朝（5〜7時台）に集中します。 スポーツバーなどでの外出観戦が難しい時間帯であることから、今回は"自宅での視聴環境"が観戦の質を大きく左右します。そのため、"大きな画面や高音質なスピーカーで臨場感を味わいたい","深夜でも疲れない極上の座り心地で応援したい"といった、より快適な"おうちスタジアム"づくりへの関心が集まることが見込まれます。 一方で、数万円から十数万円する大型テレビやスピーカー、場所を取るソファなどの家具を即決で購入することは大きな心理的ハードルです。さらに"大会終了後はこれほど大きなサイズの家電や家具は必要ない","部屋が狭くなる","処分の手間や費用が面倒"といった懸念から、理想の観戦環境づくりを諦めてしまうケースも少なくありません。こうしたサッカーファンのジレンマに対し、CLASは"必要な期間だけ自宅環境をアップグレードし、終わったら返す（または買う）"という合理的な選択肢を提示します。

4年に1度の大舞台がついに開幕し、世界中が熱狂に包まれる約1カ月がスタートします。 今回の世界大会は北米開催となり、日本との時差は13〜16時間。 グループステージをはじめとする多くの注目試合が、日本時間の深夜（0〜4時台）や早朝（5〜7時台）に集中します。

スポーツバーなどでの外出観戦が難しい時間帯であることから、今回は「自宅での視聴環境」が観戦の質を大きく左右します。 そのため、"大きな画面や高音質なスピーカーで臨場感を味わいたい","深夜でも疲れない極上の座り心地で応援したい"といった、より快適な"おうちスタジアム"づくりへの関心が集まることが見込まれます。 一方で、数万円から十数万円する大型テレビやスピーカー、場所を取るソファなどの家具を即決で購入することは大きな心理的ハードルです。

さらに"大会終了後はこれほど大きなサイズの家電や家具は必要ない","部屋が狭くなる","処分の手間や費用が面倒"といった懸念から、理想の観戦環境づくりを諦めてしまうケースも少なくありません。 こうしたサッカーファンのジレンマに対し、CLASは"必要な期間だけ自宅環境をアップグレードし、終わったら返す（または買う）"という合理的な選択肢を提示します





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