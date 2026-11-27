わずか18カ月前、レネー・スレーヘルスはアーセナルをチャンピオンズリーグ制覇に導いた。それでもクラブは、レジェンドとして記憶される指揮官との別れを選ばざるを得なかった

今季、レネー・スレーヘルス監督のアーセナル退団は、時に避けられないことのように思えた。 金曜午後に正式発表されたその決定に至るまで、アーセナルは女子スーパーリーグ（WSL）でクラブ史上最悪のスタートを切り、11試合で勝ち点15の6位に沈んでいた。

首位チェルシーとは勝ち点12差。3位で最後のチャンピオンズリーグ出場枠を占めるロンドン・シティ・ライオネシーズにも8ポイント差をつけられている。 それでも、今回の代表戦期間に入って数日が過ぎても発表がなかったことで、スレーヘルス監督は続投するかに見えた。 それは意外でもあり、意外ではない結末だっただろう。 しかし、日曜日のウェストハム戦でのスコアレスドローが決定打となった。3試合勝利がないアーセナルには自信が感じられず、目立ったチャンスをほとんど作れなかった。

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相手のウェストハムは、そのわずか2週間前、マンチェスター・シティに0-5で大敗していた。 マンチェスター・シティは昨季王者であり、アーセナルも今季はそのチームと肩を並べると期待されていた。 ある意味、スレーヘルス監督が続投しても不思議ではなかった。 アーセナルで積み上げた功績こそが、ここまで時間を与えられた理由だからだ。2024-25シーズンの序盤、似たような状況で双方合意により退任したスウェーデン人のヨナス・アイデヴァル前監督に代わり、暫定的に指揮を執ったスレーヘルス監督はチームを立て直した。