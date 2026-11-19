米CISAと国内IPAはJavaのメモリ破損脆弱性「CVE-2026-114938」に対し即時修正を要求。認証不要のリモートコード実行リスクがあり、OracleやOpenJDK関連製品への影響が拡大している。

米国のサイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（ CISA ）は2026年11月17日、 Java 実行環境の重大な脆弱性「 CVE-2026-114938 」に対し、直ちに修正プログラムの適用を求めるアラートを公開した。独立行政法人情報処理推進機構（ IPA ）も同年11月18日付で同様の注意喚起を行い、攻撃発生時の影響が大きいとしてセキュリティ更新の早急な実施を呼び掛けている。

Java4Shellと呼ばれリモートコード実行リスク

この「Java4Shell」と呼ばれるメモリ破損の脆弱性は、Java開発キット（JDK）に含まれるx86-64向けのJava仮想マシン「HotSpot」のBase64デコーダーに存在する。Base64はバイナリデータを文字列に変換する符号化方式であり、CISAによると細工されたBase64の入力がJVMの異常終了や、認証を必要としないリモートコード実行につながる恐れがあると説明している。

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OracleのCSPU対応と適用可能なバージョン

Oracleは2026年11月17日に公開したセキュリティ更新「Critical Security Patch Update」（CSPU）でこの脆弱性を修正した。CSPUは四半期定例の「Critical Patch Update」（CPU）を補完する優先度の高い修正で、Oracle製品全体で655件のパッチを含みそのうちJava SE関連は11件だ。これらの11件全てが認証を必要とせずネットワーク経由で悪用される可能性がある。

OracleがCVE-2026-114938の影響を受けると特定したのは、27.0.1.0.3、25.0.5.0.3、21.0.13.0.3、17.0.21.0.3、8 Update 511b33-perfの5バージョンだ。また「Oracle GraalVM for JDK」と「Oracle GraalVM Enterprise Edition」も影響を受けるとし、サポート対象外のバージョンについても影響を受けている可能性が高いとして最新バージョンへの更新を推奨している。

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CVSS8.1の脅威とOpenJDK系ディストリビューション

OracleはCVE-2026-114938の深刻度を、共通脆弱性評価システム（CVSS）v3.1の基本値で8.1と評価している。攻撃条件の複雑さは「高」に分類されており、これは攻撃の成立に攻撃者が制御できない条件を要することを示す。影響はOracle製品に限らず、JPCERTコーディネーションセンター（JPCERT/CC）によるとオープンソースのJava実装「OpenJDK」のBase64デコードの高速化処理にも存在する。

JPCERT/CCは、セキュリティ研究組織Califの情報としてOpenJDK 17.0.6以降の脆弱なバージョンが影響を受けると説明した。「Amazon Corretto」や「Eclipse Temurin」、「Microsoft Build of OpenJDK」、「Azul Zulu」、「Red Hat build of OpenJDK」も影響を受けるという。

AVX-512対応プロセッサが攻撃対象となる条件

悪用には特定のハードウェア条件が必要だ。JPCERT/CCによると、拡張命令「AVX-512 VBMI」に対応したx86-64プロセッサを使用し、脆弱なBase64デコードの高速化処理が実行されることなどが求められるため、ARM64プロセッサは影響を受けないとされている。攻撃が成功すると、メモリ内の機密情報の窃取や任意のコード実行につながる恐れがある。

暫定対処法とJVM起動オプションの設定

Califは修正版に直ちに更新できない場合の対処として、JVMの起動オプションを2つ挙げている。脆弱な処理の使用を回避するには「-XX:-UseBASE64Intrinsics」でBase64のエンコードとデコードの高速化処理を無効にするか、「-XX:UseAVX=2」でAVX-512命令の使用を無効にする設定が必要だ。JPCERT/CCは、これらの設定がJavaの実行環境の動作や性能に影響する可能性があるとして、適用前に使用環境での対応状況を確認するよう求めている。