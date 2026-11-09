CINERIS SOMNIAの爆発的ヒット背景とドリームコア流行の関係

PLAYISM配給のゲームCINERIS SOMNIAが中国SNSで話題に。開発者NAYUTA STUDIOが分析するレトログラフィックと中式夢核ブームの影響について詳述します。

Steam向けに2018年10月9日にリリースされた3Dアドベンチャーゲーム『 CINERIS SOMNIA 』が、中国のソーシャルメディア上で大きな反響を呼んでいる。プレイヤーは奇妙な世界を探索し、4人の少女たちの物語を紐解く本作は、開発スタジオ NAYUTA STUDIO の初作品として知られる。この作品の現在における人気再燃の背景には、単なるゲームとしての面白さだけでなく、現代のインターネット文化や美学的トレンドとの深い整合性があった。

ドリームコアブームがゲームの再評価を促進

本作の人気が高まった最も有力なきっかけは、「ドリームコア」という芸術ジャンルの世界的な流行にある。ドリームコアは、人けのない不気味さや、どこか見覚えのあるような懐かしさを感じさせる情景を扱うジャンルで、2019年に海外掲示板4chanで生まれた都市伝説「The Backrooms」に代表される「リミナルスペース」とも密接に関連している。この流行は2020年代初頭にTikTokなどのSNSを通じて急速に拡散した。

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特に中国コミュニティでは、この現象は「中式梦核（チャイニーズ・ドリームコア）」として独自の発展を遂げた。通常のドリームコアが不安を煽る作品もある一方で、チャイニーズ・ドリームコアは2000年代の中国での生活情景を題材とし、温かみや安心感を覚えるものが多いためだ。こうした潮流の中で、『无人』や『千禧夢』などの中国発話題作が生まれるなど、本作の持つ独特な雰囲気は現代のユーザーの感性に強く刺さった。

操作の難しさが反而にショート動画で宣伝効果

開発者の視点からこの現象を分析すると、本作の作り自体がショート動画文化との親和性を持っていたという指摘がある。本作には複雑な操作や謎解きの要素は多くなく、歩き回る量が多く進行は遅い。案内も不親切であるが、これらの特徴はショート動画においてはむしろプラスに働いた。遊び方を知らなくても、風景や演出を見るだけで十分に「映える」ゲームであることが伝わったためだ。

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実際にbilibiliでは、「方向音痴は自分で遊ばずに動画を見よう」といったジョークが広まり、遊びづらさが逆に二次的な宣伝として機能したと開発側は推察している。これは、直感的に理解できなくても視覚的な魅力でユーザーを引き付けるという、現代のSNS時代におけるコンテンツ消費の典型的なパターンを示している。操作の難しさではなく、没入感ある世界観が視聴者の興味を引く結果となった。

レトロ3Dグラフィックが現代トレンドと一致

映像面での個性も、本作が爆発的にヒットした要因の一つとして開発者は考察している。近年、レトロな3Dグラフィックをあえて取り入れるアートスタイルが流行しており、解像度の低いテクスチャやローポリゴンのモデルで構成された懐かしいグラフィックが、現代では味として受け入れられている。『Easy Delivery Co.』や『Mouthwashing』なども同様の傾向を持つヒット作として挙げられる。

NAYUTA STUDIOの作品『CINERIS SOMNIA』は、レトロなグラフィックを意図してデザインしたわけではない。これは2人組インディースタジオUTUTUYA氏とKOZUE氏による開発で、のちに『ウツロマユ - Hollow Cocoon -』を2023年に発売している。本作は8年前のインディーゲームとしてリリースされており、時を経たことで奇跡的に近年の「古早建模」への注目度の高まりとマッチしたと分析されている。中国でも今年6月にbilibiliで「なぜ最近レトロゲーム風の3D表現が再び流行っているのか？」というテーマの投稿がなされるなど、この傾向は顕著だ。

プレイISMの配給と今後のゲーム市場への影響

『CINERIS SOMNIA』のパブリッシングを手がけたのは、アクティブゲーミングメディアのパブリッシングブランドPLAYISMである。本作がSteamユーザーレビューで「圧倒的に好評」を記録するほどヒットしたことは、単一の作品の成功にとどまらず、インディーゲーム市場における美的価値の再評価を示している。フォトリアルとは異なる独特の現実味を帯びたグラフィックやライティングが、本作が持つ儚い魅力を引き立てていると指摘される。

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このように、開発意図と時代の潮流が一致したケースは、ゲーム業界において貴重な事例として記憶されるだろう。プレイヤーが「謎の男性」の視点を通して世界を探索するプロセスは、現代のデジタルネイティブ層が求める「体験」と「美学」の両方を満たす結果となった。今後のゲーム開発においても、技術的な精巧さだけでなく、独自の雰囲気や文化的背景をどう表現するかが重要になる可能性を示唆している。