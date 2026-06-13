Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

CHIKA、プロデューサのちゃんみなが賞をいただく

エンターテインメント News

CHIKA、プロデューサのちゃんみなが賞をいただく
CHIKAちゃんみなアイドル
📆6/13/2026 12:30 PM
📰nikkansports
45 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 63%

CHIKAとプロデューサのちゃんみなが賞をいただく。同グループはデビュー以後ヒット曲を連発し、強いメッセージ性を乗せたパフォーマンスが幅広い世代から支持を得ている。

CHIKA （21）は、プロデューサの ちゃんみな （27）をはじめて、かかわる全ての人に感謝を示すと「誰かの生きる意味になりたい。 そう思って歌ってきました。 その曲がこのような賞をいただけて光栄です」と述べた。

ラッパーのちゃんみながプロデュースを務める同グループは、オーディション番組をへて昨年デビュー。 デビュー曲「ROSE」とセカンドシングルの「Blue Jeans」は累積再生数3億回を突破。

「Blue Jeans」は今年4月に「オリコン週間ストリーミングランキング」で女性グループ最速となる累積再生数3億回を突破した。 歌、ダンスともに高いスキルを兼ねそろえ、デビュー以後ヒット曲を連発。 強いメッセージ性を乗せたパフォーマンスが幅広い世代から支持を得ている。23年結成の7人組。 アソビシステムによるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」グループに属し、キャッチーな曲調と王道かわいい世界観が注目を集めた。

「倍倍FIGHT！ 」はマネしやすいダンスがSNSで流行し大ヒット。 昨年の「第76回NHK紅白歌合戦」に初出場し、トップバッターで歌唱した。23年6月結成の新世代フューチャーソウルバンド。 メンバー5人全員が03年生まれの関西在住で、うち4人は現役大学生。

幼い頃からの友人や大学のジャズ研で出会ったメンバーによって結成された。 ジャズやヒップホップなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドを奏でる。24年7月に「Fuwa Fuwa」でメジャーデビューし、25年2月にリリースしたアルバムの収録曲「Send To You」がアジア各国でのバイラルチャート上位にランクイン。 アルバムを引っ提げたツアーが全公演がソールドアウトになるなど注目を集めた。 卓越したセンスと演奏力から生み出されるパフォーマンスで注目を集める存在。

●ブランデー戦記 大阪発の3人組ロックバンド。22年に結成し、25年5月、ファーストフルアルバム「BRANDY SENKI」でメジャーデビュー。22年12月にYouTubeに公開された、メンバー自らが撮影と編集を手がけた「Musica」のミュージックビデオがわずか1カ月で100万回再生を突破するなど急速に注目を集めた。 昨年12月には韓国で初の海外ワンマンライブを開催

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

nikkansports /  🏆 18. in JP

CHIKA ちゃんみな アイドル 音楽

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

羽田空港 第１ターミナルに新たな食のゾーン「Sora chika」誕生 明日9月10日(水)にオープン！羽田空港 第１ターミナルに新たな食のゾーン「Sora chika」誕生 明日9月10日(水)にオープン！羽田空港 第１ターミナルに新たな食のゾーン「Sora chika」誕生 明日9月10日(水)にオープン！ 日本空港ビルデング株式会社のプレスリリース
Read more »

羽田空港第１ターミナル B1Fのフードコート「Sora Chika」（ソラチカ）に「洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス」を9月10日（水）新規オープン！羽田空港第１ターミナル B1Fのフードコート「Sora Chika」（ソラチカ）に「洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス」を9月10日（水）新規オープン！羽田空港第１ターミナル B1Fのフードコート「Sora Chika」（ソラチカ）に「洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス」を9月10日（水）新規オープン！ 株式会社カーディナルのプレスリリース
Read more »

羽田空港に予約困難店監修のとんかつも味わえる 新フードコート「Sora chika 」がオープン、第1ターミナル地下のグルメ全12店舗をご紹介 (2025年9月10日)羽田空港に予約困難店監修のとんかつも味わえる 新フードコート「Sora chika 」がオープン、第1ターミナル地下のグルメ全12店舗をご紹介 (2025年9月10日)羽田空港での食事がさらに楽しくなります！京急電鉄や東京モノレールの駅に直結する羽田空港第1ターミナル地下1階に、新たな食のゾーン「Sorachika（ソラチカ）」が2025年9月10日(水)にリニュー...
Read more »

アメトーーク！踊りたくない芸人2時間SP：ダンスへの挑戦と笑いアメトーーク！踊りたくない芸人2時間SP：ダンスへの挑戦と笑いテレビ朝日系列で放送された「アメトーーク！踊りたくない芸人2時間SP」の内容詳細。踊りたくない芸人たちが、様々な課題曲に挑戦し、末澤誠也（Aぇ! group）、CHIKA（HANA）の応援も受けながら、ダンスの難しさ、そして踊ることの楽しさを体験する。
Read more »

CHIKA（HANA）の人生を変えたアニメ「進撃の巨人」 | 私の人生を変えたアニメ 第6回CHIKA（HANA）の人生を変えたアニメ「進撃の巨人」 | 私の人生を変えたアニメ 第6回アニメ好きとして知られる著名人に、自分にとって「大切なアニメ」「特別に思い入れのあるアニメ」について語ってもらう連載「私の人生を変えたアニメ」。第6回にはガールズグループ・HANAのCHIKAが登場。「進撃の巨人」をきっかけにアニメの魅力にハマったという彼女の“圧倒的推し”の話、アニメグッズへのこだわり、そしてアニメが与える音楽への影響まで語ってくれた。
Read more »

「生きていてくれて良かった」妊娠20週で告げられた疾患と術後の“低酸素脳症” 324日間の入院を経た赤ちゃんの1年「生きていてくれて良かった」妊娠20週で告げられた疾患と術後の“低酸素脳症” 324日間の入院を経た赤ちゃんの1年妊娠20週のころ、お腹の中の赤ちゃんに「単心室」と呼ばれる、正常に機能する心室が一つしかない病態があることが判明。生まれた千香ちゃんは、出生後の検査でも次々と病気が明らかになった。治療の一つとして選択したグレン手術はうまくいかず、「低酸素脳症」（脳に十分な酸素や血液が届かず、脳が損傷を受ける状態）に。324日間に及ぶ入院生活を経て、今を生きる千香ちゃんと家族の激動の1年とは。発信者である千香ちゃんのお母さん（＠chika.08180509）に話を聞いた。
Read more »



Render Time: 2026-06-13 15:30:01