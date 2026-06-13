CHIKA、プロデューサのちゃんみなが賞をいただく

CHIKAとプロデューサのちゃんみなが賞をいただく。同グループはデビュー以後ヒット曲を連発し、強いメッセージ性を乗せたパフォーマンスが幅広い世代から支持を得ている。

CHIKA （21）は、プロデューサの ちゃんみな （27）をはじめて、かかわる全ての人に感謝を示すと「誰かの生きる意味になりたい。 そう思って歌ってきました。 その曲がこのような賞をいただけて光栄です」と述べた。

ラッパーのちゃんみながプロデュースを務める同グループは、オーディション番組をへて昨年デビュー。 デビュー曲「ROSE」とセカンドシングルの「Blue Jeans」は累積再生数3億回を突破。

「Blue Jeans」は今年4月に「オリコン週間ストリーミングランキング」で女性グループ最速となる累積再生数3億回を突破した。 歌、ダンスともに高いスキルを兼ねそろえ、デビュー以後ヒット曲を連発。 強いメッセージ性を乗せたパフォーマンスが幅広い世代から支持を得ている。23年結成の7人組。 アソビシステムによるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」グループに属し、キャッチーな曲調と王道かわいい世界観が注目を集めた。

「倍倍FIGHT！ 」はマネしやすいダンスがSNSで流行し大ヒット。 昨年の「第76回NHK紅白歌合戦」に初出場し、トップバッターで歌唱した。23年6月結成の新世代フューチャーソウルバンド。 メンバー5人全員が03年生まれの関西在住で、うち4人は現役大学生。

幼い頃からの友人や大学のジャズ研で出会ったメンバーによって結成された。 ジャズやヒップホップなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドを奏でる。24年7月に「Fuwa Fuwa」でメジャーデビューし、25年2月にリリースしたアルバムの収録曲「Send To You」がアジア各国でのバイラルチャート上位にランクイン。 アルバムを引っ提げたツアーが全公演がソールドアウトになるなど注目を集めた。 卓越したセンスと演奏力から生み出されるパフォーマンスで注目を集める存在。

●ブランデー戦記 大阪発の3人組ロックバンド。22年に結成し、25年5月、ファーストフルアルバム「BRANDY SENKI」でメジャーデビュー。22年12月にYouTubeに公開された、メンバー自らが撮影と編集を手がけた「Musica」のミュージックビデオがわずか1カ月で100万回再生を突破するなど急速に注目を集めた。 昨年12月には韓国で初の海外ワンマンライブを開催





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CHIKA ちゃんみな アイドル 音楽 賞

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