CData Japan Teams: How CM-Claude Linked to SaaS and AI Enhance Business Productivity

CData Japan shares how its sales teams have successfully improved business productivity and efficiency by combining AI agent Claude with SaaS and integrating multiple data sources through CData Connect AI. It showcases the utilization of Claude in various sales, marketing, and technical support areas, illustrating the team's productivity enhancements.

SFAなどのSaaSとAIを連携する"CData Connect AI"を提供するCData Software Japanでは、社員がAIエージェントのサービスであるClaudeをフル活用し、日常業務を大きく刷新している。

その活用術を伺う記事の前編は、CData Japanの杉本和也氏が登場。 CData Japan のセールスチームがAI エージェント・ClaudeとSFAなどのSaaSを組み合わせることで、どのように業務の精度と効率を高めているのか聞いてみた。 CData Connect AIというSaaSとAIの連携サービスを提供しているCData Japanでは、社内でのAI活用も盛んに行なられている。

もともとは、昨年5月のConnect AI の前身となるベータ版プロダクト（CData MCP Server）の提供にあわせて社内検証でAnthropicのClaudeを導入したが、その後は利用が拡大し9月から社内のビジネスデータもかけ合わせて、業務でも本格的に利用しているという。 AI活用の前提として、CDataでは以前からSaaSにさまざまなデータが溜められていた。

SFAとしてSalesforce、課題管理としてJira、マーケティング・広告管理としてGoogle広告やGoogle Analyticsのツールを用い、データウェアハウス（DWH）を構築して、ユーザー自身が分析していた。..





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