CData Japan: Claudeをフル活用し、SaaSとAIを連携するCData Connect AIで業務を刷新

CData Software Japanは、CData Connect AIというSaaSとAIの連携サービスを提供しており、社内でのAI活用も盛んに行なっている。Claudeをフル活用し、SaaSとAIを組み合わせることで、業務の精度と効率を高めている。Claudeは、ユーザーの業務課題に高い精度で応えられるようになった。

SFAなどのSaaSとAIを連携する"CData Connect AI"を提供するCData Software Japanでは、社員がAIエージェントのサービスである Claude をフル活用し、日常業務を大きく刷新している。

その活用術を伺う記事の前編は、CData Japanの杉本和也氏が登場。 CData Japan のセールスチームがAI エージェント・ClaudeとSFAなどのSaaSを組み合わせることで、どのように業務の精度と効率を高めているのか聞いてみた。 CData Connect AIというSaaSとAIの連携サービスを提供しているCData Japanでは、社内でのAI活用も盛んに行なわれている。

もともとは、昨年5月のConnect AI の前身となるベータ版プロダクト（CData MCP Server）の提供にあわせて社内検証でAnthropicのClaudeを導入したが、その後は利用が拡大し9月から社内のビジネスデータもかけ合わせて、業務でも本格的に利用しているという。 AI活用の前提として、CDataでは以前からSaaSにさまざまなデータが溜められていた。

SFAとしてSalesforce、課題管理としてJira、マーケティング・広告管理としてGoogle広告やGoogle Analyticsのツールを用い、データウェアハウス（DWH）を構築して、ユーザー自身が分析していた。 溜まっているデータをAIで活用すべく、CData Connect AI経由で各SaaSに接続。 SaaSのデータをビジネスデータのコンテキストとして活用できるようになったClaudeは、ユーザーの業務課題に高い精度で応えられるようになった





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