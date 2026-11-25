CDプロジェクトの2026年第3四半期連結売上高は前年同期比31％減の約81億円となり、純利益も43％減となった。一方、ウィッチャーシリーズの伸長が目立ち、ソニーとの新提携も発表された。

ゲーム開発会社の CDプロジェクト は、2026年第3四半期の業績として、売上高が前年同期比31％減の2億817万5,000ズウォティ（約81億円）に低迷したと発表した。継続事業の純利益についても、同43％減の1億851万2,000ズウォティ（約42億円）となった。この減少は、前年同期における『 サイバーパンク 2077』関連の収益が反動減となったことが主要因である。

サイバーパンクIPの収益悪化と前年同期の比較

第3四半期の売上高は前年同期比31.3％減少した。引き続き『サイバーパンク2077』本編および拡張パック『仮初めの自由』からのロイヤリティ収入が製品売上の大部分を占めているものの、『サイバーパンク』IPの自社プロジェクト売上高は前年同期比48％減となっている。前年同期は、PlayStation Plusへのタイトル提供に伴う一時的な収益や、ニンテンドースイッチ2版の発売によって売上高が大きく押し上げられていた背景がある。

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このため、昨年の高水準を基準とすると、今期の『サイバーパンク』関連収益の相対的な低下は明白である。ただし、単年の比較だけでなく、製品ライフサイクルに起因する通常の推移としての側面も認識する必要がある。

ウィッチャーIPの伸長とSteam記録更新

一方で、『ウィッチャー』IPの自社プロジェクト売上高は前年同期比44％増と大きく伸長した。この増加要因として、9月29日に配信された『ウィッチャー3 ワイルドハント』のリマスター版の評価と、2027年発売予定の第3弾拡張パック『Songs of the Past』のプロモーションが寄与している。リマスター版の配信後最初の週末には、Steamにおける最大同時接続プレイヤー数が13万8,000人に達し、同作の過去最高記録を更新した。

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また、アニメ『サイバーパンク：エッジランナーズ 2』の公開と連動したアップデートを実施したことにより、『サイバーパンク2077』のSteam最大同時接続プレイヤー数は18万7,000人を超えた。これは『仮初めの自由』発売以来の最高記録であり、IP全体のエンゲージメント維持策が功を奏した。

ソニーとの提携と新規開発への投資拡大

CDプロジェクトはソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）と新たなパートナーシップ契約を締結し、PlayStationプラットフォームおよびPlayStation Plusにおける同社タイトルの展開に加えて、『ウィッチャー4』のマーケティングキャンペーンに関する協業を行うことを明らかにした。これにより、次期大型タイトルに対する市場展開力が強化される。

同社は新作開発への投資を加速させており、第3四半期だけで新規プロジェクトの開発に1億7,700万ズウォティ超（約69億円）を投じた。主な投資対象は、2028年の発売を目指す『ウィッチャー4』、続編『Cyberpunk 2』、そして2027年発売予定の『ウィッチャー3』拡張パック『Songs of the Past』である。これらの大作タイトルへの集中投資が、中長期的な収益構造を再構築する核となる。

営業損益の推移と通期累計业绩の見通し

財務データを見ると、第3四半期の売上総利益率は93.1％と高い水準を維持したが、売上総利益は前年同期比30.7％減となった。販売費は同32％増加し、その他営業損益を反映した営業費用の純額も同9％増となった。これにより、収益性の圧迫が進んでいる状況である。1～9月の9か月累計業績では、売上高が前年同期比2.2％減、営業利益が同4.1％減、継続事業の純利益が同4.0％減の3億5,766万ズウォティ（約139億円）となった。継続事業ベースの売上高純利益率は55.6％に達しており、基礎的な収益力自体は健常である。