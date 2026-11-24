スポーツ仲裁裁判所CASの決定によりアフリカネイションズカップ2025決勝でセネガルの優勝が確定し、敗訴したCAFの運営手法に対する厳格な批判が国際的に噴出している状況を示す。

アフリカサッカー連盟 CAFは、2025年アフリカネイションズカップ決勝戦におけるセネガルの優勝資格を取り消した決定を、 スポーツ仲裁裁判所 CASから覆された。これにより、セネガルが最終的な優勝国として承認され、モロッコへの不戦勝付与は無効となった。この一連の裁定は、アフリカ大陸のサッカーを管轄する組織のガバナンス能力と、その意思決定プロセスの透明性に対する激しい議論を再び巻き起こしている。

CAS裁定の核心と主審権限の解釈

ローザンヌに本部を置く司法機関であるCASは、CAF上訴委員会が下したセネガル代表の棄権扱いという判断を支持しなかった。この決定の根底には、試合の進行と最終的な打ち切りを宣言する権限が、ピッチ上の主審に排他的に帰属するという法的解釈がある。

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CASは、主審の選手に対するコントロール権と、試合継続可否の決定権を明確に区別した。セネガルの選手がピッチから去った行動自体は問題視されたものの、試合を正式に「終了」または「棄権」と定義する手続き的主審権限の行使については、CAF側が正当な根拠を示せなかったと裁定した。

特に、セネガル対モロッコの決勝で務めたコンゴ人主審ジャン・ジャック・ンダラの行為が焦点となった。ンダラ主審は、モロッコに与えられたペナルティーキックに選手たちが抗議してピッチを離脱した際にも、試合を完全に打ち切る最終宣告を下すことを回避した。

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このため、ンダラ主審が試合の続行を可能とする状況判断を下した時点で、CAF上訴委員会がその後のセネガルの棄権解釈を採用することは、CASの基準において法的に不可能となったと判断された。CASは、主審が最終的な試合終了の権限を行使していなければ、棄権という行政的な処分を下すことは許されないとした。

メディアによるCAF運営批判の激化

フランス人記者ブノワ・ペロシェは、このCASの裁定がアフリカサッカー連盟にとって多大な打撃であると指摘し、組織としての信頼性低下を懸念している。ペロシェ記者はフランスのメディア「フランス24」の番組に出演し、司法判断がCAFの内部決定を否定した事実の重みを強調した。

ペロシェ記者は、争いの根源がピッチ上における主審の権限範囲にあると説明した。彼は、CASが主審の現場判断を尊重する姿勢を示したことを、CAFの行政的介入が司法によって制限された事例として位置づけている。

この批判は、CAFが過去の決定に対して再審請求を行い、その結果を支持させようとした試みが失敗に終わったことを意味する。ペロシェ氏の見解によれば、ローザンヌの司法機関がCAF上訴委員会の解釈を退けたことは、アフリカ大陸のサッカー運営を担う組織に対し、より高い説明責任と透明性を求める世論への応答を迫っている。

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歴史的優勝の確定と今後の影響

CASの最終裁定により、セネガル代表は2025年アフリカネイションズカップの正式な優勝国としての地位を確固たるものとした。これまではモロッコに不戦勝が与えられる可能性が高いと報じられていたが、司法判断を経てセネガルがトロフィーを手にすることになった。

この出来事は、単なるスポーツの勝敗だけでなく、アフリカサッカー連盟の意思決定プロセスに対する信頼回復の必要性を浮き彫りにした。CAFは、主審の権限と競技規則の解釈において、より明確な基準を国際基準に適合させる必要性に直面している。

今後のサッカー運営において、主審の最終決定権限を尊重する文化的転換が進むかが問われている。セネガルの優勝は、長年の努力の結果として公式記録に残ることになり、アフリカサッカーの新たな一章を飾ることとなった。