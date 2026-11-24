スポーツ仲裁裁判所（CAS）は、アフリカ・ネーションズカップ2025決勝を巡る論争に決着をつけた。判断の根拠となったのは、ピッチ上での主審の権限に関する法的な理由だった。

セネガル 代表は1月18日、 モロッコ の首都ラバトで優勝を果たしていた。 試合は異例の展開となった。 終盤に モロッコ にPKが与えられたことに抗議し、 セネガル の選手たちは14分間にわたってピッチを離れた。

その後ピッチに戻って試合を再開すると、そのPKを阻止し、延長戦で決勝ゴールを挙げた。 試合後、モロッコ側は結果に異議を申し立てたが、最初の申し立ては認められなかった。 その後、アフリカサッカー連盟（CAF）の上訴委員会が試合結果を無効とし、セネガルを棄権による敗戦扱いとする決定を下した。 根拠とされたのは大会規則第82条だ。

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同条は棄権、出場拒否、主審の許可なく試合終了前にピッチを離れた場合などを規定しており、条文は次の通りである。

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「チームが理由の如何を問わず大会を棄権した場合、試合に姿を見せなかった場合、プレーを拒否した場合、または主審の許可なく公式試合の終了前にピッチを離れた場合、そのチームは敗戦とみなされ、今大会から最終的に除外される」 同条は、チームが理由を問わず棄権した場合、試合に姿を見せなかった場合、プレーを拒否した場合、あるいは主審の承認を得ずに正規の試合時間の終了前にピッチを離れた場合、そのチームを敗戦扱いとし、大会から最終的に除外すると定めている。 これが、上訴委員会がモロッコにみなし勝利を与えた先の決定の法的根拠となっていた。

しかしCASはセネガルの上訴を受けてこの決定を再検討し、主審に法的な誤りはなかったと結論づけた。 これは本件の核心、すなわち試合中に起きた出来事への対応と、選手たちがピッチに戻った後のプレー再開を含め、主審が試合を裁く中で下した判断に関わるものだ。