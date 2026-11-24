FIFAランキングにおけるモロッコ代表史上最高の快挙が、束の間の記憶に終わるかもしれない。アフリカネイションズカップのタイトルを巡る問題により、モロッコは世界ランキングで3つ順位を落とす可能性に直面している。スポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定によってセネガル側の勝利で決着した両国の法的紛争が、新たな波紋を広げている。

これにより モロッコ は、1801.28ポイントで6位のポルトガル、1800.91ポイントで7位のブラジルを上回った。 この順位に到達したのはアラブ諸国の代表として初めてであり、1994年4月にナイジェリアが記録したアフリカ勢の最高順位に並んだ。

同サイトの試算によれば、18ポイントが差し引かれた場合、モロッコの合計は1791.37ポイントに下がり、ポルトガルとブラジルに次ぐ世界8位に後退する。 それでも、現在8位で1790.37ポイントのベルギーを1ポイント上回ることになる。 一方、この試算ではセネガルの順位は変わらず、1655.34ポイントで世界18位を維持する。 ただし、ポイントの差し引きはあくまでCASの裁定の影響を想定したものであり、現時点でFIFAが発表した決定ではない。

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モロッコの今回の躍進は、2022年のカタール・ワールドカップ以降の上昇曲線の延長線上にある。 モロッコは大会前には世界22位だったが、ベスト4進出を果たして11位へと急浮上した。 その後は2024年を終えた時点の14位より下に落ちることはなく、2025年末には11位に返り咲いた。 そして2026年1月には8位に到達し、10位だった1998年4月以来の快挙を達成すると、今月11月にはさらに5位まで順位を上げた。