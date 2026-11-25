スポーツ仲裁裁判所（CAS）がアフリカネーションズカップのタイトルをモロッコから剥奪し、セネガルに与える裁定を下したことで、モロッコが2030年W杯決勝を開催できるのかという議論が再燃している。大陸選手権の決勝での出来事が大会運営や警備体制に疑問を投げかけたことで、スペインサッカー連盟はW杯で最も重要な一戦の開催に向けて期待を一段と強めている。

とりわけ大きく拡散した場面の一つが、エドゥアール・メンディのタオルを巡る騒動だ。 映像には、メンディがグローブを拭くために使っているタオルを奪おうとする モロッコ のボールボーイから、 セネガル の控えGKがそのタオルを守ろうとする姿が映っており、控えGKは同じことが繰り返されないよう自ら介入せざるを得なかった。

こうした場面は、モロッコによる大規模サッカーイベントの運営を巡る議論の一部となった。 モロッコはスペイン、ポルトガルとともに2030年W杯を共催する準備を進めており、3カ国は大会運営における最重要案件の一つである決勝の開催を争っている。 同紙の報道によれば、スペインサッカー連盟はCASの裁定を楽観的に受け止めている。 アフリカネーションズカップ決勝に伴う出来事が、W杯決勝の開催に向けたモロッコの計画の評価、特に安全面の保証やこれほどの規模の試合を運営する能力に関する評価に影響を及ぼす可能性があると考えているという。

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これと時を同じくして、FIFAは2030年W杯の試合開催候補スタジアムの視察を進めている。 FIFAの視察団はモロッコのスポーツ施設を訪れ、決勝の開催を巡る争いが繰り広げられる同大会に向けた準備の一環として、準備状況やインフラを評価している。 FIFA視察団の訪問はカサブランカから始まった。 同地では、2030年W杯決勝の開催地としてモロッコが最有力候補に位置づけるハッサン2世スタジアムの建設が進められている。

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一方、スペインはサンティアゴ・ベルナベウかカンプ・ノウでの決勝開催を目指している。 こうして、アフリカネーションズカップのタイトルを巡るCASの裁定は、2030年W杯決勝を巡る争いを再燃させた。 スペインサッカー連盟は大陸選手権での出来事を、モロッコの開催計画の準備態勢に疑問を投げかける好機と捉えている。 ただし、CASの裁定は法的には試合結果とタイトルを巡る争いの決着に限られたものであり、モロッコの運営能力やW杯決勝の開催資格について判断を下したものではない。