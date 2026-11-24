スポーツ仲裁裁判所（CAS）は、アフリカネーションズカップ2025決勝でセネガルが棄権扱いとしたアフリカサッカー連盟（CAF）の裁定を取り消し、セネガルを優勝国と认定した。モロッコサッカー連盟は裁定を拒否し、スイス連邦最高裁判所へ上訴する構えだ。

」によると、 モロッコ サッカー 連盟は法的手続きを続ける構えだが、スイス連邦最高裁判所に訴えても、タイトルを直接取り戻す機会は得られない。 同裁判所の権限は スポーツ仲裁裁判所 が下した裁定の法的側面を審査することに限られ、大会の勝者を改めて決めることには踏み込めないためだ。

スポーツ仲裁裁判所（CAS）は火曜日、アフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の判断を取り消す裁定を下した。 同委員会はセネガル代表を棄権扱いとし、モロッコを決勝の勝者としていたが、CASは決勝の結果をめぐるおよそ8カ月に及ぶ法的論争の末、タイトルをセネガルに戻すと決定した。 アフリカネーションズカップ2025の決勝は波乱の展開となった。 モロッコにPKを与えた主審の判定に抗議し、セネガル代表の選手たちがピッチを去ったのだ。

Also read 「思い違いだ」ハフィド・デラジ、スポーツ仲裁裁判所の裁定を前に強烈な警告

その後、サディオ・マネがチームメートを説得してピッチに戻らせ、試合は再開された。 ブラヒム・ディアスがパネンカでPKを失敗し、セネガルが延長戦で1-0の勝利を収めた。 スポーツ仲裁裁判所は裁定の根拠として、試合を再開するか打ち切るかについて主審が絶対的な裁量権を持つ点を挙げた。 主審が試合続行を決めたのは両チームがピッチに戻り、再開の意思を示した後であり、試合続行の条件は満たされていたと判断した。

Advertisement

この裁定はモロッコで大きな反響を呼び、モロッコサッカー連盟はスポーツ仲裁裁判所の結論を拒否すると表明した。 同連盟は公式声明で、判断に異議を申し立てられる最後の機関であるスイス連邦最高裁判所に上訴し、法的手続きを続ける意向を強調した。