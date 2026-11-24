スポーツ仲裁裁判所(CAS)は、アフリカサッカー連盟(CAF)の上訴委員会によるモロッコ側の優勝決定を覆し、サッカードラマによりセネガルの1-0勝利が正式な結果として承認された。審判のピッチ上の判断は最終的な権限を有し法的誤りもないとの裁定だった。

火曜日の発表によると、担当する3人の判事による判断は「全員一致」だった。 この裁定により、CASはアフリカサッカー連盟（CAF）の上訴委員会が3月に下した決定を覆した。 裁定理由では、「試合を続行するか中止するかについての 審判の判断 は、最終的に審判本人の専権事項だった」と結論付けている。

「試合再開の笛を吹いたことで、審判は続行の条件が満たされているとの判断を示した」という。 また、「審判の判断の効力がピッチ上に限られることに疑いの余地はない」とし、審判は「法的な誤りを犯していない」とした。 CAFの上訴委員会はこれに先立ち、モロッコの首都ラバトで行われた決勝でのセネガルの1-0の勝利を取り消し、開催国モロッコの3-0の勝利とする決定を下していた。 これを受け、セネガルのサッカー連盟はCASに提訴。

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前例のない法廷闘争の発端は、1月18日の決勝で起きた混乱だった。 モロッコは今後、スイス連邦最高裁判所に訴えることもできる。 その場合、同裁判所が審理するのは事案そのものではなく、手続き上の問題となる。 今回のCASの裁定を受け、モロッコのサッカー連盟が報告していた事前の出来事とされるものも、重要性を増している。

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モロッコ連盟の関係者の話によると、日曜日にCASの担当判事3人のうち1人と、セネガル連盟会長のアブドゥライ・ファル氏との間で電話での会話があったという。 実際に通話が行われていたなら、この判事の公平性に疑問が生じる可能性がある。 0-0で迎えた試合終了間際、モロッコに与えられた物議を醸すPK判定に抗議し、元バイエルンのスター、サディオ・マネらセネガルの選手多数が一時ピッチを離れた。 セネガルのサポーターの一部もピッチへの乱入を試みた。 試合は20分近く中断されたが、その後セネガルの選手たちが戻り、再開された。

モロッコはPKを決められず、セネガルが延長戦でのパプ・ゲイェの得点により、最終的に1-0で勝利した。