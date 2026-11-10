CANDY TUNEの村川と福山が語る たまごっちや一番くじ、シール、スパイスへのこだわり

CANDY TUNEの村川と福山が、たまごっちの思い出や一番くじ、キャリーケースへのシール貼り、スパイスを使った味変など、身近な楽しみ方を語り合いました。

人気グループ CANDY TUNE の村川と福山が、 たまごっち の思い出、コンビニの 一番くじ 、キャリーケースへの シール 貼り、食事の味変など、日常のこだわりを語り合いました。村川は、いて座であることを挙げながら、弓矢にも たまごっち の顔がついたデザインに触れ、本当にありがとうという気持ちを明かしています。二人の会話からは、好きなものをメンバー同士で共有する楽しさが伝わってきます。

たまごっちの思い出がグループの絆を深めた

村川と福山は、たまごっちのデザインを通じて過去の自分を振り返る楽しさを語りました。福山は、過去のたまごっちを見返したところ、ビジュアルと自分の思い出がリンクし、人生をたまごっちで振り返ることができて幸せだったと話しています。

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福山によると、2個のたまごっちを育てていた時期には、学校がある日はママに預け、面倒を見てねと頼むのが習慣でした。学校から帰った後は、習い事で友だちと通信するのがルーティンだったといいます。どの時代でも、どの世代の自分の人生にもたまごっちがいたと振り返っています。

村川は、CANDY TUNEのメンバーみんなでたまごっちを育てていた時期の話題に触れました。ご飯の内容やお世話によって成長が変わるため、今の自分はこれだから、これを目指しているといった情報共有が盛り上がったといいます。たまごっちを持ち寄って成長を見せ合うことで、グループの中に新たなつながりが生まれ、人と人との関係が深まっていったと話しています。

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一番くじを通して話が盛り上がる時間

村川と福山は、コンビニの一番くじで仲間と話す時間に特別な楽しさを感じていると語りました。村川は、アニメの一番くじが店舗にあると、どうしようかと迷うことがあると明かしています。

村川は、残りが多い時ほど期待していない時にA賞が出ることが多く、フィギュアを持ち帰った経験があると話しました。家には一番くじのフィギュアが3体ほどあるといいます。コンビニでできる、アニメなど好きなものの一番くじは本当に最高だと笑顔で語っています。

福山も一番くじを買ったことがあり、コンビニでみんなであれこれ言いながら、これ欲しいよねと話す時間が幸せだと振り返りました。撮影の合間にメンバーみんなでコンビニに立ち寄り、これは誰々が好きそうだと呼び寄せて、欲しくないかと言い合うこともあるといいます。誰々が引いてこれを当てたという話をみんなで共有する時間も好きだと話しています。

キャリーケースとスパイスコレクションの楽しみ方

村川は、もらったシールを貼ってキャリーケースを飾るという、自分ならではの楽しみ方を披露しました。シールを集めて保管していただけでしたが、ふとしたきっかけでキャリーケースを見つけ、1個貼ったことで、そこがキャンパスだと気づいたと明かしています。

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村川によると、ステッカーだけでなくボンボンドロップシールも貼り、ボコボコした部分があるのも個性になっているといいます。最近は、各地域で出会った赤べこのシールなども貼っており、多種多様なものをキャリーケースにコレクションしていると話しました。

一方、福山は食事の味変が大好きだと語り、自宅には数え切れない種類の塩があり、塩だけでも何十種類もあるといいます。スパイスも多くそろえており、今日のご飯に何が合うかをまず3つほど選び、並べて1つずつ味付けを変えて食べることにハマっているそうです。自分はスパイスコレクターだと笑顔で締めくくりました。