韓国の車載通信ソリューション専門企業HanilProTechは、2026年11月25日（水）から27日（金）にかけてAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「第9回［名古屋］オートモーティブ ワールド」に出展する。

韓国の車載通信ソリューション専門企業HanilProTechは、2026年11月25日（水）から27日（金）にかけてAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「第9回［名古屋］オートモーティブ ワールド」に出展する。

あわせて、通信設計から開発・通信検証まで、オフィスから試験・車両評価の現場まで幅広い業務を支援する多彩なソフトウェア製品・ソリューションを提案する。 SDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）化や電動化の進展に伴い、車載ネットワークの複雑化が進んでいる。 通信データの解析、不具合の原因究明、テストの自動化など、開発・評価現場で求められる対応も多様化している。 HanilProTechは2004年の設立以来、韓国の自動車OEMとのプロジェクトやグローバルOEMの要求仕様に基づく通信検証を通じて、車載通信分野の技術と経験を積み重ねてきた。

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自社開発のソフトウェア・ハードウェアに加え、検証環境の構築や評価業務を支援するサービスも提供しており、ツールの導入から検証の実施まで一貫して支援できることが強みだ。 同社は今回の出展を通じて、日本の自動車メーカーや部品サプライヤーとの接点を広げるとともに、商社・代理店との連携を強化し、日本市場での事業展開を本格化する。 会場ではブース番号N5-29（CAR-ELE JAPAN Nagoya）にて実際の製品を用いたデモンストレーションを実施する予定だ。