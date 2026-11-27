アフリカサッカー連盟（CAF）は、2026-2027シーズンのCAFチャンピオンズリーグとCAFコンフェデレーションカップのグループステージ全試合で、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）を導入すると発表した。

近年、アフリカの審判制度をめぐってはCAFによる取り組みが活発化している。 これは審判員の能力向上、ビッグマッチを裁ける有資格者の層の拡大、そして大陸大会の結果に影響を与えるミスの削減を目指す計画の一環である。

こうした流れの中、CAFは2024年8月、加盟54協会を対象とした「VARアカデミー」と呼ばれる専門プログラムを立ち上げた。 国内外の大会で最新技術に対応できる新世代の審判員を育成することが目的だ。 同プログラムは、各地域連盟で開催される研修ワークショップを通じて180人の審判員に届けることを目標とした。 この取り組みは西・中央アフリカ、南部、北部、東部の各地域を対象としており、育成プログラムの恩恵を広く行き渡らせ、経験が限られた一部の審判員だけに偏らないようにしている。

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CAFの技術開発ディレクターを務めるラウル・チペンダ氏は、審判の発展には少数の経験者に頼るのではなく、テクノロジーの使用に精通した審判員の数を増やす必要があると強調し、アフリカ大陸が最高レベルで戦える幅広い人材基盤を持つことの重要性を訴えた。 2026年10月には、CAFがカーボベルデで戦略会議を開催した。 技術担当者やサッカー発展の専門家が参加し、加盟協会におけるサッカーの向上策について議論したほか、会合では大会運営の改善や技術面・組織面の発展の重要性が確認された。