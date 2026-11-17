1990年創業のクリエイター・エージェンシーC&R社が、550本超のアーカイブを活用した法人向けオンライン研修「PEC」を公開。AIやIT分野の最新知識習得に最適化されたリスキリング支援プラットフォームの詳細。

1990年の創業以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして業界を牽引してきた クリーク・アンド・リバー社 （以下、 C&R社 ）は、その教育部門である「Professional Education Center（ PEC ）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを、法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスを開始したと発表した。この新サービスは、ITやデジタル、クリエイティブ領域における強みを活かしつつ、デザイン、プログラミング、そして急速に進展しているAIなどの最新技術や業界トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していくことを目指している。社員や職員の方々に対する継続的な研修や、現代のビジネス環境に対応するための リスキリング 、そして組織全体の教育訓練プログラムへの積極的な活用を推奨している。

550本超アーカイブ活用した研修体制

新規に始動したオンライン研修サービスは、単なる動画配信プラットフォームではなく、C&R社が長年にわたって蓄積してきた専門知識を体系的に学習できる構造を備えている。特に注目すべきは、これまで個別に開催されてきた550本を超えるウェビナーのアーカイブを統合し、企業が求めるスキル習得に合わせてパッケージ化した点にある。これにより、企業は外部の専門家を招いて講座を開催する際の手間やコストを大幅に削減しつつ、高品質な教育コンテンツをすぐに導入することが可能となる。コンテンツは日々追加・更新される予定であり、常に最先端の知見を社員に提供し続ける環境が整えられている。

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このサービスの特徴は、技術的な深さと実践的な応用のバランスを重視している点にある。ITやデジタル分野における基礎から応用まで、クリエイティブ領域でのトレンド分析や実務ノウハウ、さらにAIという現代ビジネスにおいて必須のテクノロジーに関する解説が含まれている。単なる理論の説明に留まらず、現場で即戦力となるような実践的なスキル習得を支援する設計となっており、デジタルトランスフォーメーション（DX）が進む現在の企業環境において、職員のスキルアップを強力に後押しするものとなる。

18分野に広がるC&R社の事業基盤

この研修サービスの背景には、C&R社が1990年に設立以来掲げてきた「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」という二つのミッションが存在する。同社は映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリートといった分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、そしてライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開してきた経緯を持つ。これらの事業を通じて獲得された膨大な人的ネットワークと専門知識が、今回の教育コンテンツの質を支える基盤となっている。

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さらにC&R社グループは、単一の業界に縛られることなく、多様な分野で事業を展開している。具体的には、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO（最高経営責任者等のエグゼクティブ人材）、そしてアグリカルチャー（農業）といった領域において同事業を展開しており、その対象分野は合計で18にまで拡大している。この広範なビジネス展開は、企業間の横断的な知識共有や、異業種からの視点を取り入れた研修コンテンツの開発を可能にしており、画一的になりがちな企業内教育に多様な視点をもたらすことが期待されている。

DX推進と人材育成への具体的な意義

企業が直面する課題の一つである人材の育成と能力維持において、このオンライン研修サービスは重要な役割を果たす。AIやDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進は多くの企業で急務となっているが、社内リソースだけで最新の技術動向を追いつづけ、従業員に適切な教育を提供することは容易ではない。C&R社は長年にわたりこれらの分野のプロフェッショナルをサポートしてきた経験を活かし、企業が抱えるスキルギャップを効率的に埋めるソリューションを提供する。特に、ウェビナー形式のコンテンツは、専門家の生々しいリアルな解説や質疑応答のニュアンスが含まれていることが多く、書籍やテキストだけでは得難い実践的な洞察を得られる点が大きい。

また、リスキリングやニュースキリングといった用語で語られることが多い、既存の従業員が新しいスキルを習得して業務を継続・発展させる取り組みにおいて、このサービスは柔軟な学習スタイルを提供する。勤務時間外や移動中など、隙間時間を用いてスマートフォンやPCからアクセスできるオンライン形式であるため、業務と両立させながら継続的な学習を促進することができる。企業側の管理画面などを活用することで、従業員の受講進捗や理解度を把握しやすく、効果的な教育プログラムとして運用することが可能となる。

今後の展望として、C&R社はさらにコンテンツを拡充していく方針である。テクノロジーの進化は速く、特にAI分野では日々のニュースやアップデートが新たな知識を生み出している。そうした変化の速い環境において、古い知識で止まってしまうことのないよう、日々新たなウェビナーやアーカイブを追加していく仕組みは、企業にとって安心できる担保となる。クリエイティブな発想力を持つデザイナーや、論理的思考が求められるプログラマー、そして戦略的な意思決定をする経営陣まで、多様な職種や階層の社員が、それぞれの役割に応じた最適なコンテンツを選択して学習できるecosystem（生態系）の構築が進められている。

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結論として、1990年の創業から続く実績とノウハウを凝縮した本サービスは、企業が持続的な成長のために行う人材投資の新たな選択肢として注目に値する。特に、デジタルネイティブな次世代人材だけでなく、現役で活躍するミドルシード以上の社員のリスキリングを支援する際にも有効である。C&R社の持つ18分野に及ぶネットワークと、550本超という量と質を兼ね備えたアーカイブは、企業の教育担当者が直面する課題解決に直接寄与する可能性を秘めている。各企業は、自社の状況に合わせて、このオンライン研修サービスを教育訓練制度の一環として位置づけ、職員の能力開発と組織全体の活性化につなげていくことが期待される。